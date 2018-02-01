Овен

Ваши планы на этой неделе будут часто меняться. Напряженные отношения с кем-то из ближайшего окружения станут причиной вашего недовольства собой. Если верите в высшие силы, в молитве попросите о помощи, не исключено, что это поможет.

Телец

Сейчас ваше душевное и физическое состояние зависит не только от настроения и внешних факторов, но и от ответных действий других. Не исключены необъяснимые ситуации на работе. Волноваться из-за этого не стоит, поскольку вскоре все встанет на свои места.

Близнецы

Поездки, как короткие, так и длительные, вам сейчас противопоказаны. Будьте разборчивы при знакомстве с новыми людьми - не исключен контакт с человеком, который привнесет в вашу жизнь нечто нежелательное. Следите за питанием, опасайтесь проблем с пищеварением.

Рак

Постарайтесь не решать на этой неделе кардинально важный для семьи финансовый вопрос - ваше материальное положение пока нестабильное. Но уже на следующей неделе вы получите то, что заслужили. Возможно перспективное знакомство в гостях.

Лев

Главное, на чем вам следует сконцентрироваться на этой неделе и что потребует много сил и времени, - это вопросы семьи. Не все у вас сразу получится и не все будут довольны. Но вам удастся создать основу для повышения материального благосостояния, несмотря на сложности на работе.

Дева

В особой помощи будут нуждаться на этой неделе ваши ближайшие родственники, поэтому в выходные придется пересмотреть свои планы. Общие семейные заботы поспособствуют укреплению обострившихся отношений между супругами, хотя это произойдет и в ущерб работе.

Весы

Спокойный период в жизни, если не считать возможного легкого недомогания из-за вашего же легкомысленного отношения к своему здоровью. Следует продумать покупку подарка к предстоящему торжеству совместно, иначе удовлетворения ни вы, ни одариваемый не получит.

Скорпион

Вы можете испытать разочарование вследствие открывшегося обмана со стороны близкого человека. Это вызовет у вас мысли о том, крепко ли вы привязаны к этому человеку и не пора ли внести изменения в свою личную жизнь. Появится решительность, в том числе и в делах.

Стрелец

Не исключено, что на работе до вас дойдет информация, которая очень удивит. Вполне вероятно, вам наконец-то удастся наладить отношения с родителями, с которыми у вас никак не сложатся доверительные отношения. Снизьте уровень активного общения с коллегами.

Козерог

Не следует давать в долг, даже друзьям: получите свои деньги нескоро. А на работе, увы, возможны задержки выплаты зарплаты. Вам удастся вывести на чистую воду знакомого, которому изначально не доверяли. Таким правильным шагом убережете себя от финансовых потерь.

Водолей

Пришло время уже давно назревавших перемен. Какие-то из ваших нововведений окажутся удачными, например, измененный имидж понравится любимому человеку, а вот кое-что вызовет лишь недоумение у окружающих. Успешно решение финансовых вопросов.

Рыбы

На этой неделе не следует отправляться в поездки - возможны как препятствия неодолимой силы, так и поломки авто. В середине недели усилится ваше желание посетить театр или музей, ведь вы давно там не были, тем более у вас сейчас достаточно средств для интересного досуга.