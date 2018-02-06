В декабре 2017 года у меня умерла мама, за пособием на погребение до сих пор мы не обращались. Слышала по телевизору, что с 1 февраля 2018 года увеличился размер пособия на погребение. Так ли это? Каков теперь новый размер этого пособия?

Ирина



В управлении Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани ответили, действительно, внесены изменения в Федеральный закон от 12 января 1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» в части уточнения порядка и срока индексации предельного размера социального пособия на погребение и возмещения специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг.

Таким образом, с 1 февраля 2018 года предельный размер стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельный размер социального пособия на погребение будет составлять 5701 руб. 31 копейку.

Выплата пособия на погребение неработавшего пенсионера производится лицу, осуществившему погребение умершего гражданина, на основании поручения, выдаваемого управлением Пенсионного фонда по месту жительства умершего, если обращение за пособием последовало не позднее 6 месяцев со дня смерти пенсионера.

Основные документы, представляемые в управление ПФР по месту получения пенсии умершего неработавшего пенсионера:

- паспорт лица, обратившегося за пособием (подлинник, ксерокопия страниц паспорта с подписью, фотографией и штампом о регистрации (прописке) по месту жительства);

- трудовая книжка неработавшего пенсионера (подлинник и ксерокопия титульного листа трудовой книжки и последней записи об увольнении);

- справка из загса формы 33 (подлинник).

Для сведения!

В случае смерти работавшего на день смерти пенсионера выплата пособия на погребение осуществляется по месту его работы.

В случае смерти граждан, не состоявших в трудовых отношениях и не являвшихся пенсионерами на день смерти, выплата пособия на погребение осуществляется отделом социальной защиты по месту жительства умершего.

За пособием на погребение умершего ликвидатора аварии на ЧАЭС следует обращаться в отдел социальной защиты (размер пособия на погребение для данной категории отличен от выплачиваемого в органах ПФР).

За пособием на погребение умершего инвалида или участника Великой Отечественной войны обращаться в райвоенкомат (размер пособия на погребение для данной категории отличен от выплачиваемого в органах ПФР).