Проиндексирована ли с 1 февраля стоимость набора социальных услуг, который могут получать федеральные льготники, и какова она сегодня?

Аркадий

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани, одновременно с ЕДВ на 2,5% увеличилась и сумма средств, которые направляются на предоставление льготникам государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (НСУ).

Стоимость набора услуг и каждой части в отдельности определена законодательно и с учетом индексации сегодня составляет 1075 руб. 19 коп. в месяц, в том числе:

- обеспечение необходимыми медикаментами - 828 руб. 14 коп.;

- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний - 128 руб. 11 коп.;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 118 руб. 94 коп.

Напомним, каждая из перечисленных частей набора предоставляется по выбору пенсионера одним из двух способов:

- в натуральном выражении (то есть непосредственно социальными услугами);

- в денежном эквиваленте при отказе от натурального.

Какой способ выбрать, каждый федеральный льготник решает для себя сам. В любом случае стоит посоветоваться с лечащим врачом и только тогда делать выбор.