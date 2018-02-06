Мне 16 февраля исполняется 80 лет. Надо ли обращаться в управление Пенсионного фонда для перерасчета фиксированной выплаты? С какой даты будет пересчитана пенсия?

Александр Иванович



Уважаемый Александр Иванович, в управлении Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани ответили, что в соответствии с ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О страховых пенсиях» от 23.11.2013 №400-ФЗ перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в связи с достижением пенсионером возраста 80 лет производится со дня достижения пенсионером указанного возраста без истребования от него заявления о перерасчете размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Этот перерасчет делается на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.