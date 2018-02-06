Как Пенсионный фонд учтет мой стаж, если приемом отчетов об уплаченных налогах и страховых взносах теперь занимаются налоговые органы?

Андрей



В управлении Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани ответили, что на всех застрахованных лиц, находящихся со страхователем в трудовых отношениях (в том числе с которым заключены трудовые договоры), работодатели представляют отчетность в Пенсионный фонд. Это сведения о страховом стаже застрахованных лиц по форме СЗВ-СТАЖ. Сведения представляются в управление ПФР по месту регистрации в качестве страхователя ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом. В этом году представление сведений за отчетный период 2017 года - не позднее 1.03.2018.

Напомним, для получения права на страховую пенсию по старости в 2018 году необходимо иметь не менее 9 лет стажа. Минимальный стаж к 2024 году вырастет до 15 лет.