Открыв «Личный кабинет», я обнаружил ошибку в своих данных о стаже и отчислениях, указанных в сервисе информирования. Каковы мои дальнейшие действия для исправления допущенных неточностей?

Михаил Леонидович



Уважаемый Михаил Леонидович, специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани пояснили, что сведения, показанные в «Личном кабинете гражданина», сформированы на основе данных ваших работодателей, переданных в ПФР. Если при обращении к сервисам «Личного кабинета гражданина» вы обнаружили ошибку в своих данных и считаете, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, в первую очередь обратитесь к вашему работодателю для уточнения.

Для того чтобы получить у работодателя сведения, подтверждающие стаж до 2002 года, а также стаж и начисление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование после 2002 года, вам необходимо подать письменное заявление в адрес работодателя, в том числе бывшего.

Заявление пишется в произвольной форме и направляется по почте либо вручается лично. В заявлении необходимо указать адрес для направления ответа и контактный номер телефона.

В соответствии с действующим законодательством в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления работодатель обязан предоставить вам копии документов, связанных с вашей трудовой деятельностью (копии приказов о приеме на работу, переводах на другую работу, увольнении; выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, периоде работы у данного работодателя и другое). Копии документов работодатель обязан оформить надлежащим образом, заверить печатью и предоставить безвозмездно.

Далее вам нужно представить полученные у работодателя документы в ПФР по месту жительства для консультации или направить обращение в ПФР.