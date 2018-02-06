В одном из предыдущих номеров нашей газеты мы сообщили, что раз в год каждый татарстанец имеет право бесплатно пройти обследование в центре здоровья. По многочисленным просьбам читателей публикуем, где в Казани расположены центры здоровья.

Региональный центр здоровья находится на улице С.Садыковой, 16. Учреждение обслуживает население Татарстана, в том числе жителей Высокогорского, Пестречинского, Лаишевского, Верхнеуслонского, Тюлячинского муниципальных районов и студенческую молодежь Казани. Для записи необходимо позвонить по номеру телефона 570-55-08.

ГАУЗ «Городская поликлиника №10». Центр здоровья расположен на улице Бондаренко, 4а. Медучреждение обслуживает население Ново-Савиновского района Казани. Дозвониться можно по номеру телефона 523-58-08.

ГАУЗ «Городская поликлиника №1». Учреждение обслуживает население Советского района Казани. Находится по адресу: улица Кирпичная, 7. Записаться можно по номеру 896 5607 1554.

ГАУЗ «Городская больница №11». Центр здоровья расположен на улице Максимова, 34/24. Обслуживает население Авиастроительного района Казани. Номер телефона временно не работает.

ГАУЗ «Городская поликлиника №17» (на базе диагностического центра). Учреждение принимает население Кировского района Казани. Расположено на улице 25 лет Октября, 14. Номер телефона 554-19-35.

ГАУЗ «Городская больница №16». Центр здоровья обслуживает население Московского района Казани. Находится на улице Гагарина, 121. Номер телефона 222-06-65.

ГАУЗ «Городская поликлиника №18». Расположено на улице Карбышева, 12. Принимает население Приволжского района Казани. Номер телефона 229-09-02.