Пациенты часто высказывают недовольство тем, что врачи приезжают на дом не на все их вызовы. «КВ» решили разобраться, при каких же симптомах можно и даже нужно получать медпомощь на дому, а когда стоит самому дойти до поликлиники. Помогает нам в этом заместитель руководителя управления здравоохранения Казани Гульсина Хузиева.

- Гульсина Мухтаровна, в каких случаях пациент имеет право вызвать врача на дом?

- Во-первых, медицинская помощь на дому оказывается при острых заболеваниях, сопровождающихся ухудшением состояния здоровья. У взрослых это гипертонические кризы (повышение давления), внезапные боли в сердце, травмы, вызывающие ограничение движения, внезапные боли в животе неизвестной причины и так далее. Во-вторых, вызвать врача на дом можно при состояниях, представляющих эпидемиологическую опасность для окружающих, когда у человека появляется сыпь, а также жидкий стул, рвота, боли в животе. Это может быть грипп, кишечные инфекции и другие острые болезни. В-третьих, доктор приезжает на дом при хронических заболеваниях в стадии обострения, сопровождающихся лихорадкой.

- А как пациенту понять, лихорадка у него или нет?

- Лихорадка - это повышение температуры тела от 38,5 градуса и выше, головная боль, ломота в костях, озноб, чувство жажды, спутанность сознания, учащенное дыхание, плохой аппетит. Если у пациента не отмечаются ярко выраженные симптомы, к примеру, того же гриппа, лучше самому обратиться в поликлинику. К сожалению, у нас на 10 вызовов приходится три-четыре необоснованных случая. Доктор приезжает к пациенту, а у него температура 37,2. Человек сам мог бы дойти до поликлиники. У европейцев иной подход к неотложной помощи. У них врач не приедет на дом ни по поводу простуды, ни по поводу повышения давления или болей в спине. Там в принципе такая практика сведена к минимуму. Даже звонки в скорую у них тщательно разбираются. Скорая поедет только при стойких нарушениях сознания, невозможности самостоятельно передвигаться и других серьезных ситуациях.

- Любое повышение давления является поводом для приезда медика на дом?

- Каждый гипертоник знает свое давление, при котором чувствует себя нормально. А вот в случае криза, резкого повышения давления с нарушением кровообращения необходимо вызвать врача на дом.

- При каких симптомах родители могут вызвать врача на дом для ребенка?

- При повышении температуры тела - к детям первых трех лет жизни мы выезжаем даже при низкой температуре. Вызвать врача на дом можно при разного рода травмах, непрекращающейся диарее, рвоте, невозможности напоить ребенка, плаче без слез, вялости, слабости, наличии сыпи на фоне температуры, боли, особенно в груди, появлении крови в стуле. Кстати, медпомощь на дому также оказывается при болезнях женщин во время беременности и после родов, осуществлении патронажа родильниц и новорожденных детей в первые из трех дней после выписки из родильного дома.

- В течение какого времени врач должен приехать по вызову?

- Медпомощь на дому оказывается участковыми терапевтом и педиатром, врачом общей практики в день приема вызова. Если пациент с неотложным состоянием (острой болью, высокой температурой, повышением артериального давления и так далее) обратится непосредственно в поликлинику, его в течение двух часов примет дежурный врач. При необходимости его направят в дежурные лечебные учреждения города. Во взрослых поликлиниках кабинет неотложной помощи работает с 8.00 до 20.00, прием проводится без талонов и предварительной записи.

- Куда звонить пациенту, чтобы вызвать врача на дом?

- Врача на дом можно вызвать по телефону регистратуры участковой поликлиники, к которой прикреплен пациент. При неотложном состоянии, возникшем не по месту прикрепления, вызов врача на дом можно осуществить из ближайшей поликлиники, то есть по месту фактического нахождения.

- Что пациентам следует приготовить к приезду медработника?

- Нужно обеспечить доступ во двор и подъезд, возможность позвонить по домофону. Необходимо приготовить бахилы или целлофановые пакеты, или влажную ветошь для протирания уличной обуви, мыло, чистое полотенце. По возможности желательно достать документы, удостоверяющие личность пациента, и медицинский полис.

- По какой причине может быть отказано в выезде врача на дом?

- При отсутствии показаний, которые мы указали выше.