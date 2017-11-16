Хочу рассказать о нашем папе Габдельселяме Галимзянове - человеке трудолюбивом, организованном, целеустремленном, волевом, требовательном, прежде всего к себе.

Папа рано потерял отца и познал тяготы сиротства. Когда принесли похоронку на деда, погибшего под Сталинградом, десятилетний деревенский мальчик осознал, что теперь он будет единственной опорой для своей мамы и братишек. Мать дотемна работала в колхозе, а он готовил еду, таскал воду, топил печь, нянчил младших. Смышленый, способный мальчишка очень хотел учиться, но нужно было работать, кормить семью. И все его школьное обучение закончилось после четвертого класса. Но жажда познания, неутомимое желание учиться не покидали папу никогда. При малейшей возможности он хватался за учебники. А как папа любил историю! Его увлечение этой наукой передалось старшей дочери, которая воплотила в жизнь мечту отца - окончила исторический факультет университета.

Благодаря своей природной любознательности отец освоил почти все мужские профессии: был строителем, кровельщиком, плотником, каменщиком, сантехником, сварщиком, электриком. Мы выросли в большом двухэтажном доме, который папа построил сам. А мама была верной помощницей и всегда во всем поддерживала папу. Жили мы в частном секторе, где все знали друг друга. Родители были уважаемыми людьми. Ломался ли дверной замок, срывало ли водопроводный кран у соседей - при любых форс-мажорных обстоятельствах к отцу обращались за помощью, так как знали, что у него золотые руки и доброе сердце, поможет, починит и денег не попросит. Немало знакомых приходило к нам за папиным советом - советом человека честного, мудрого, справедливого, человека слова и дела.

Помню, как-то зимой мы с ним возвращались домой. И я на снегу увидела синюю пятирублевую купюру. В 70-е годы это были немалые деньги. Пенсия нашей бабушки, вдовы погибшего солдата, составляла тогда 10 рублей. Я обрадовалась, подумала:

«Вот накуплю себе игрушек!» Уже хотела поднять купюру, но отец сказал: «Не подбирай, доченька. Мы от них не разбогатеем. Это ведь не наши деньги, не мы их потеряли. Возьмешь чужое - потеряешь свое». Этот урок из детства я запомнила на всю жизнь.

Папа всегда трудился: на работе, в саду, в своей мастерской. Даже в выходные, помнится, нас, детей, бабушка уже спать уложит, а родители все трудятся. Утром мы еще спим, а папа с мамой давно уже на ногах, встали вместе с солнышком и уже работают. Только слышен во дворе папин мелодичный голос. Он всегда пел, чем бы ни занимался. Не имея музыкального образования и не зная нот, мог наиграть понравившуюся мелодию на любом инструменте. На семейных праздниках отец играл на баяне и пел народные песни своим мягким, благозвучным тенором. Папин абсолютный слух и любовь к музыке передались младшей дочери: она, окончив консерваторию, стала профессиональным музыкантом.

Сейчас, когда достигла зрелого возраста, я начала понимать значимость и уникальность отца. Он был самородком из народа, человеком творческим. Любил экспериментировать, изобретал какие-то станки, чтобы облегчить свой труд. В советское время разводил пушнину, начиная от кроликов и заканчивая песцами. Наладил собственное производство: обрабатывал шкурки, скорняжил, кроил, шил. Не боялся трудностей, брался за любое дело. Друзья приходили постригаться к отцу, хотя он не учился на парикмахера. Папа освоил и профессию столяра. До сих пор сохранилась мебель, сделанная его руками. Долго прослужило нам большое зеркало, которое папа сделал вместе с братом. Мы не отдавали часы и обувь на ремонт - папа сам все чинил.

Отец был заботливым сыном, любящим мужем и самым лучшим папой. Если кто-то заболевал, то домашним доктором, конечно, был папа. Лечил нас народными методами. Отец любил работать в саду, вокруг веранды вырастил высокий виноградник.

Умело колировал яблони и лимон, и они успешно плодоносили. Наш сад с различными плодовыми деревьями, кустарниками, ягодами и цветами был великолепен! Папа даже занялся пасекой: поставил несколько ульев на участке, и круглый год у нас на столе был мед. На даче проложил тонкие водопроводные трубы, соорудив фонтанный метод полива, чтобы орошать водой все растения. Папа учил нас бережно относиться к живой природе, любить землю. Помню его слова: «Не отдаляйтесь от земли, она дает силу. Больше ходите пешком, так как это тренирует ноги, сердце и память».

Если у папы выпадал свободный вечер, он всегда брал в руки книгу и читал до поздней ночи. А ранним утром уже был на ногах. В выходной день будил нас, чтобы вместе отправиться в поход в горы. Как мы любили эти вылазки на природу! Вместе с папой собирали лечебные травы, горные цветы, плоды шиповника и боярышника. Помню, как он говорил: «Не ищите лекарства в аптеке, а ищите их в природе. Только природа обладает целебной силой».

Отец с уважением относился к молодежи, знающей иностранные языки. Он повторял: «Учите языки. Знание чужого языка - это богатство, ни с чем не сравнимое. Для тех, кто владеет языками, открыты все дороги. Я так хочу, чтобы кто-то из детей изучал иностранные языки, повидал мир. Мне это, к сожалению, не удалось».

Моей младшей дочери тогда было года 4 - 5. Прошло два десятка лет. Вряд ли дочка помнит те слова своего дедушки. Она, окончив университет, стала преподавателем иностранного языка. Вначале в Южной Америке, потом в Польше, а сейчас во

Вьетнаме преподает английский язык в языковой школе. В шутку мы называем ее гражданином мира, так как она любит путешествовать, имеет друзей в разных странах. Слова нашего папы стали пророческими.

Любовь отца к творчеству, рисованию, рукоделию унаследовали его дети, внук, внучки. Все получили высшее образование, занимаются любимым делом. За свою не очень длинную жизнь отец построил три дома, вырастил чудесный сад, воспитал трех дочерей. Незадолго до своего ухода папа сказал: «Никогда не вспоминайте обо мне с прискорбием, грустью, со слезами на глазах. Вспоминайте с легкостью в душе и улыбкой на лице. Я жил для вас. Моя любовь никуда не денется, она останется здесь.

Не забывайте о своих корнях. Будьте дружны и держитесь вместе. Помогайте и поддерживайте друг друга». Это был завет нашего папы.

Нам повезло, что у нас был такой папа - человек жизнелюбивый, с чистой, щедрой и светлой душой. Если бы все папы были такими, то наша страна стала бы самой великой и сильной в мире, где проживали бы только благополучные семьи и счастливые дети.