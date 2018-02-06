11 марта на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино состоится Казанский лыжный марафон. Соревнования будут проходить уже 51-й раз подряд. Об одном из наиболее значимых событий в городском лыжном спорте мы поговорили с исполнительным директором Федерации лыжных гонок и биатлона РТ, директором соревнований Артуром Сабитовым.



Марафон для всех возрастов

- Артур Евгеньевич, чем сегодня славен Казанский лыжный марафон?

- В первую очередь это богатая история. Первые марафоны проходили по инициативе студентов педагогического института. На протяжении полувека марафон развивался, но редко когда в нем участвовали более 100 человек. А с 2017 года соревнования проходят под эгидой Федерации лыжных гонок РТ. В советские годы лыжники состязались на стадионе «Локомотив». Символично, что в прошлом году мы вновь на него вернулись. В юбилейный старт у нас было рекордное количество участников - 700. А в этом году мы ожидаем увидеть 900 гостей. Причем уже сейчас занято более 50% мест.

- Все участники из нашей республики?

- Нет, у нас очень широкая география гостей. Больше половины спортсменов не из Татарстана. Скажу больше - в этом году у нас зарегистрировалась делегация из Франции. Так что марафон выходит на международный уровень.

- Среди участников больше любителей или профессионалов?

- Лыжные гонки - достаточно техничный вид спорта. И если в беговых соревнованиях можно полгода потренироваться, чтобы подготовиться к полумарафонской дистанции, то на лыжах, по моим ощущениям, надо заниматься минимум два года. Поэтому на длинных дистанциях у нас участвуют, как правило, профессионалы. А вот дистанции на 5 и 30 километров уже популярны среди любителей. Часто на 30 километров выходят ветераны. Например, в прошлом марафоне на 30 километров вышел 90-летний участник и успешно финишировал.

- Какой яркий эпизод вам запомнился?

- В прошлом году у нас случилось состязание между четырехкратным олимпийским чемпионом Николаем Зимятовым и первым замминистра по делам молодежи и спорту РТ Халилом Шайхутдиновым. В итоге Халил Хамитович опередил Зимятова на доли секунды.

- То есть соревнования популярны и среди высоких гостей?

- Да, в марте ждем на старте президента Федерации лыжных гонок и биатлона РТ Ильшата Фардиева, министра спорта РТ Владимира Леонова, глав Альметьевского и Зеленодольского районов. В этом году мы очень удачно подобрали дату соревнований, поэтому ждем и наших лыжников, например, Андрея Ларькова. Уже заявился Артем Николаев - чемпион Универсиады-2015.

- Артур Евгеньевич, какой порог возраста для молодых участников?

- На длинные дистанции не допускаются участники моложе 18 лет. А вот на 5 километров мы приглашаем участников от 12 лет. Причем ребята получают подарки, а те, кто финишировал, - медали. Во время марафона у нас работает зона с развлечениями для детей. Будут проходить конкурсы, выступят артисты. Так что для многих посетить соревнования - это уже семейная традиция. Подумываем даже ввести специальный семейный зачет.

- В этом году марафон пройдет в атмосфере Международного женского дня. Готовите что-то необычное?

- Накануне лыжного марафона состоится специальный женский забег - гонка в юбках. Дистанция небольшая - всего 500 метров, но будут специальные конкурсы. Например, на лучшее платье. Так что будет ярко. Будет конкурс на лучший наряд с отдельным призовым фондом.

- Как любителю подготовиться к лыжному марафону?

- Главное - иметь настрой и желание. Нужно решиться приехать в выходной день заниматься спортом. В Юдино очень красивая природа, широкая трасса, хороший стадион. Получится хороший

отдых. Участникам советую брать свои лыжи. Если они профессиональные, то нужно их предварительно смазать. Надеваете комбинезон, ботинки - и на старт. Но рекомендую провести хотя бы 10 тренировок перед марафоном, даже к 5 километрам лучше подойти в хорошей физической форме.

Комплект экипировки за миллион рублей

- Артур Евгеньевич, как вы думаете, лыжный спорт в Казани становится популярным?

- Мы часто ездим по лыжным трассам города. В выходные везде много людей. Ощущение, что все готовятся к лыжному марафону, чтобы пробежать минимум 5 километров (Смеется.). Да и в масштабах Татарстана реализуется программа по строительству модульных лыжных баз - только в 2017 году их было открыто 11. Спасибо Президенту РТ Рустаму Минниханову, что поддержал нас, президенту Федерации лыжных гонок и биатлона РТ Ильшату Фардиеву, что помог начать реализацию программы. Профессиональный лыжный спорт в РТ на высоком уровне, так что теперь хотим перейти к массовости. И сейчас я прослеживаю тенденцию, что минимум в 25 районах республики популярность лыжных гонок растет. Модульные базы с освещенными трассами - это огромное подспорье.

- Сколько вообще стоит комплект профессионального спортсмена?

- У спортсмена уровня сборной Татарстана - порядка 250 тысяч рублей. Сюда входят две пары лыж, палок, ботинок и комбинезон. Хотя у нас лидеры сборной республики имеют по 10 - 12 пар лыж. Это несколько пар коньковых, беговых, лыжи на разные температурные режимы. Так что у лидеров экипировка может выходить и на миллион рублей. Лыжные гонки, особенно их профессиональная часть, - очень дорогой вид спорта.

- Какие меры поддержки есть у федерации для районов?

- В 2017 году 15 лучшим районам была выдана лыжная смазка на 1 миллион рублей. Ведь профессионалы говорят, что смазка - почти половина успеха в гонке. Сейчас у нас в планах сшить форму командам этих районов. Многое зависит и от активности глав муниципалитетов. Например, в Заинском, Зеленодольском, Сармановском районах, Казани лыжники экипированы, одеты, посещают сборы и соревнования.

- И кто сейчас в лидерах?

- Безусловно, флагман из городов - это Казань, а из районов - Заинский. Мощные ДЮСШ с сильным тренерским штабом. Также Набережные Челны, Зеленодольск, Бугульма, Сарманово. Даже в основу обустройства баз лег спортивный принцип. Мы смотрим по рейтингу: какие районы идут в лидерах соревнований, там и строим лыжные базы.

- Как в Татарстане обстоят дела с детским спортом?

- Есть первые плоды. Буквально недавно мы провели соревнования в Заинске. Участвовали 200 ребят 2000 - 2001 годов рождения со всего Татарстана. Это очень много! Все подростки профессионально занимаются лыжным спортом в ДЮСШ. Также запланированы соревнования в Зеленодольске для ребят помладше - там у нас ожидается уже 400 участников. Так рождаются профессионалы. Тот же зеленодольский парень Андрей Ларьков тому пример.

- На этот год запланировано начало реконструкции стадиона «Локомотив». Вы планируете оборудовать объект для лыжников?

- Вопрос очень непростой. Изначально стадион был футбольным, а мы хотим адаптировать его и для лыжного спорта. Сейчас формируется проектное решение, нужно понять, что останется. Предварительно - будет обустроена километровая лыжероллерная трасса. По зимним лыжным трассам уже проведена огромная работа - участники Казанского лыжного марафона смогут ее оценить.

Главное - готовить резерв

- Артур Евгеньевич, оцените выступление Андрея Ларькова на «Тур де Ски».

- Гонка, где он стал вторым, - большое достижение. Он мог и выиграть, буквально доли секунд до первого места не хватило. Наверное, пока это лучший сезон в карьере Андрея. Нужно поблагодарить за результаты и его тренера, отличная подготовка.

- Если говорить о юниорах, то в ком Татарстан видит свое будущее?

- Это Анна Морковкина, спортсменка из Елабуги. Она стабильно занимает призовые места. Есть Ярослав Рыбочкин, который в этом году отобрался на первенство мира. В скором времени Егор Казаринов побежит этап Кубка мира. То есть в Татарстане есть минимум три спортсмена, которые способны конкурировать на мировом уровне. Это очень сильно. Плюс есть юниоры, которые показывают хорошие результаты на российских соревнованиях. В Заинске в этом году состоится первенство ПФО, а затем и России, проведение которого доверено нам впервые. Во всех возрастах у нас есть сильные ребята. И, что самое главное, мы готовим резерв.