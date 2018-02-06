В начале зимы здесь появилось 26 кормушек для птиц самых разных видов и объемов.

Кормушки деревянные, резные, с затейливыми узорами и очень простые, вырезанные из детских новогодних подарков и молочных пакетов, большие, средние и совсем маленькие висят практически на каждом дереве. К каждой протоптана тропинка, и каждую синицы, воробьи, свиристели и голуби обжили и регулярно здесь кормятся, убедились мы с фотокорреспондентом. В тот солнечный день парк был наполнен многоголосым щебетанием.

- Утром на работу иду теперь с пакетиком семечек или пшена, - говорит местная жительница Фарида Исмагилова. - Высыпаю корм в несколько «моих» кормушек, отхожу и вижу, как в них сразу слетаются птички. От этого на душе становится тепло, настроение поднимается. Думаю: «Вот спасла в мороз чью-то маленькую птичью жизнь». Вечером, возвращаясь домой, вижу: еще кто-то подсыпал семян в кормушку. Пенсионеры и мамочки, гуляющие с детьми, тоже не приходят в парк с пустыми руками.

Для других установлены три аппарата «Покорми птиц», в которых всегда полно любимого птичьего лакомства - сырых семечек подсолнуха. Правда, наш фотокор с сожалением заметил, что на подставленную ладонь высыпается весьма скромное количество корма.

Гуляющие в парке местные жители рассказали, что обновлению экопарк обязан региональному общественному фонду «Озеро Харовое». По его инициативе, которую поддержали неравнодушные местные жители и предприятия Казани, с октября прошлого года здесь посадили 200 новых деревьев, установили камеры видеонаблюдения и лазерный проектор, повесили таблички с деликатным напоминанием о том, куда следует выбрасывать мусор: «Маленькая победа для тебя - большая победа для человечества» и т. д. А недавно волонтеры фонда обходили вечерами квартиры жителей в местном ТСЖ «Старт» и просили людей сделать благотворительные взносы на дальнейшее благоустройство парка.

- Мы обошли больше 300 квартир, всюду люди отнеслись к проекту с пониманием: вносили 100, 300, 1000 рублей, - рассказывает волонтер Эльвира. - Те, кого не оказалось дома, продолжают приносить деньги. Больше всего жильцы радуются новости о том, что в парке появится скульптура главной обитательницы озера - зеленой лягушки. По задумке скульптора, на постаменте высотой 70 сантиметров будет восседать Царевна-лягушка.

Идея очередного проекта благоустройства озера - совмещение современных технологий с сохранением уникальной флоры и фауны этого уголка живой природы в центре Казани, который в свое время жители отстояли от застройки. Собранные деньги пойдут также на установку 22 урн для мусора (их явно не хватает, особенно летом), замену ламп освещения, установку опор для живой изгороди, стенда «Наши спонсоры» (парк должен знать своих героев!) и многое другое.

Кстати, наш фотокорреспондент заметил, что парк заметно зарос. Особенно это бросается в глаза сейчас, зимой. Неплохо бы в перечень дел по благоустройству парка внести еще весеннюю обрезку ив и тополей. Уверены, организаторы проекта наше замечание услышат.

Комментарий специалиста

Анна Галанина, орнитолог, кандидат биологических наук:



- В нашем регионе больше всего страдают синицы и воробьи. Лучший корм для этих птиц - семена подсолнечника. Большое количество растительных жиров внутри семян подсолнечника делает их важным источником энергии в условиях зимних холодов. Еще можно класть канареечное семя. Некоторым птицам легче с ним справиться, так как по размеру канареечное семя мельче семян подсолнечника, а по жирности так же хорошо. Просо, сало тоже полезны для зимующих птиц, но ни в коем случае не стоит класть хлеб. Хлеб дает только ложное ощущение сытости и даже может оказаться вредным, поскольку птицы наедаются им, а не более питательной пищей. В хлебе очень мало полезных и питательных для птиц веществ.