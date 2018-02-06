Воевать с Россией, не снабдив свою армию валенками, очень вредно для здоровья. И даже для жизни. А Сталин и вовсе считал это безумием. Он не верил в то, что Германия нападет на СССР, в том числе и потому, что знал из донесений разведки: в обмундировании солдата вермахта не предусмотрено такой важной детали для сражений в Советском Союзе, как зимняя обувь.

Меховые сапоги - так уважительно назвали валенки еще гренадеры Наполеона, поздно оценив все тяготы войны в стране с суровым климатом и населением с несгибаемым характером. В полной мере эти свойства страны и народа проявились и во второй - уже Великой Отечественной войне.

«Победа на Волге»

В этом месяце наша страна с гордостью отметила крупнейшую победу Красной Армии в этой схватке. 75 лет назад, 2 февраля 1943 года, закончилась Сталинградская битва. После упорных боев, продолжавшихся в течение двухсот дней, 25 - 30 января 1943 года в руки красноармейцев попали не только остатки дивизий немецкой 6-й армии вместе с союзниками, но и весь ее штаб во главе с командующим фельдмаршалом Паулюсом.

В январе этого года, по данным ВЦИОМ, 55% опрошенных совершеннолетних россиян отметили, что победа в Сталинградской битве имела решающее значение для исхода всей войны.

Эпизод одного из этих тяжелейших, но заключительных и победных дней сражения воссоздали в Национальном музее Республики Татарстан. Здесь, во дворе музея, 4 февраля развернулся самый настоящий бой, его накал смогли точно передать зрителям участники реконструкторских клубов из Татарстана и других регионов России. Прибыл даже «наш» солдат из Чехии!

«Победа на Волге» - такое название дали организаторы этому дню памяти подвига, ставшего символом стойкости духа, героизма и любви к Родине. Событие состоялось при поддержке регионального отделения Российского военно-исторического общества в Республике Татарстан. Прологом стала видеопрезентация «Земляки в битве за Сталинград», представленная заведующим Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. Михаилом Черепановым.

В свою очередь участники реконструкторских клубов рассказали, а главное - показали, что носили бойцы Красной Армии и вермахта во время Сталинградской битвы, чем они были вооружены, какое у них имелось снаряжение.

Кирзовые сапоги - больше чем обувь

Начнем с обуви красноармейца - знаменитой кирзы. Иван Плотников, который перед войной наладил производство кирзовых сапог, получил Сталинскую премию.

Свое название легендарные сапоги получили по названию шерстяной ткани kersey, из которой они изначально изготавливались. Кто первым создал кирзовые сапоги? Русский изобретатель Михаил Поморцев. Брезентовую ткань, пропитанную смесью парафина, канифоли и яичного желтка, он получил в 1904 году. Материал обладал свойствами, практически идентичными коже. Он не пропускал воду, но при этом «дышал». Материал Поморцева заслужил высокую оценку как солдат, так и экспертов международных выставок. Из него уже решили было выпустить партию сапог, но массовое их изготовление так и не наладили.

Возродили производство кирзы уже в 1934 году. Советские ученые Борис Бызов и Сергей Лебедев разработали метод получения дешевого искусственного каучука, которым пропитывалась ткань, отчего она приобретала свойства, схожие с натуральной кожей.

Дальнейшему развитию производства кирзовых сапог мы обязаны химику Ивану Плотникову. Именно благодаря его усилиям в стране было налажено производство кирзачей. После начала Великой Отечественной войны стала очевидна острая нехватка обуви. Тут-то и пригодился опыт Плотникова. Ему поручили в кратчайшие сроки усовершенствовать технологию производства кирзы. Курировал вопрос сам Косыгин. Плотников с задачей справился. Более того, наладил производство кирзачей в Кирове. 10 апреля 1942 года он получил Сталинскую премию. К концу войны в кирзовых сапогах ходили 10 миллионов советских солдат.

Почему не задалась стальная поступь немецкого сапога?

Немцы начали войну, имея на ногах стандартные невысокие черные сапоги, подкованные железными гвоздями-набойками. Это была не только немецкая расчетливость, чтобы не снашивалась подошва, но и некое подражание Риму. Римские легионеры носили аналогичные сандалии с набивкой железными гвоздями.

Сапоги для немецкой армии шились из натуральной кожи. Но наши солдаты все равно не любили носить эту качественную трофейную обувку. Главным недостатком немецких сапог был низкий подъем стопы. Это не позволяло солдату утеплиться в холодное время года - положить войлочные стельки или надеть дополнительные носки: нога упиралась в этот слишком низкий подъем. Дизайнерская разница в крое сапог впоследствии принесла незавидную участь солдату вермахта в зимнем недружелюбном Сталинграде - в армии начались массовые обморожения ног. Добавили неприятностей и стальные шипы на подошве. Такие сапоги были полезны на хороших дорогах Европы, но в лютоморозной России через них шел холод в стопу супостата.

Валенки двух армий: в чем отличия

Прообразом знаменитых меховых сапог солдата Красной Армии послужили традиционные войлочные сапоги кочевников Евразии - пимы, история которых насчитывает более 1,5 тысячи лет. Кстати, в Сибири и на севере России это название валенок сохранилось по сию пору - местное население по-прежнему называет такую обувь пимами. На территорию Руси валенки проникли в период Золотой Орды через тюркские и монгольские племена.

Конечно, валенки здорово выручили солдата Красной Армии в грянувшие небывало холодные зимы Великой Отечественной. У валенка нет правого или левого, можно и две пары портянок намотать. Поэтому неудивительно, что и немцам очень быстро полюбилась эта простая трофейная обувь, когда она им доставалась.

К 1942 году немцы придумали свои валенки - так называемые эрзац-валенки. Но достаточно посмотреть на фотографии пленных немцев - это было жалкое изделие, не чета нашему. Да и его-то выдавали не всем, а в первую очередь солдатам, идущим в караул. Один из вариантов валенка по-немецки: брались за основу обычные армейские сапоги и обрезались по щиколотку. Низ оставляли кожаным, а верх делали войлочным, каким его придумали еще кочевники.

Шинель, ватник и бушлат - первый друг солдата

Основной зимней одеждой армии 200 лет являлась шинель, всегда очень любимая солдатами. Армию Российской империи одели в шинели в конце 1796 года, при императоре Павле I. Это пальто особого кроя появилось в период военной реформы как забота о простом солдате. Действительно, шинель очень удобна и многофункциональна. Длиной до щиколоток и достаточно свободная. Хлястик, что сзади, поддерживает стройный вид солдата, а на ночь его можно отстегнуть и укрыться шинелью из натуральной шерсти, как теплым одеялом.

Ватник - вещь тоже удобная, плотно прилегает к телу. А поскольку ватник был без воротника, красноармейцы носили его под шинелью. Когда бойцы шли в атаку в не слишком холодные дни, шинель снималась. Бушлат - это более теплый ватник, уже с воротником и без хлястика, его заменял ремень.

Теперь взглянем на солдата вермахта под Сталинградом. Конечно, высшее руководство вермахта знало о том, что зимой в России очень холодно. Однако, как известно, разгромить Советский Союз планировалось одним мощным блицкригом и уже осенью 1941 года демобилизовать треть личного состава вермахта. Отправленные домой солдаты должны были усилить и нарастить военную промышленность Германии. Поэтому вариант обмундирования у солдат рейха был стандартный, европейский. Сукно шинелей, рассчитанных на европейскую погоду, было меньшей толщины, чем в Красной Армии. Наши солдаты презрительно говорили про такие шинели: «На рыбьем меху».

К зиме 1941 года, когда дела пошли не так, как планировалось, начало поступать и обмундирование зимнего образца. Но его было явно недостаточно. Чтобы утеплиться в холодной, неприветливой России, солдаты получали свитера с воротником. Этим свитерам защитного цвета фельдграу наши шутники тоже быстро дали свое название - «вшивники».

Руки солдат вермахта согревали вязаные перчатки. Красноармейцам же выдавались двухпалые рукавицы, чтобы можно было нажимать на курок. Рукавицы были менее удобные, зато теплые. Правда, в горячке боя рукавицы приходилось сбрасывать - было уже не до них.

А впереди тем временем всех ждал Сталинград. И здесь Красная Армия взяла германский вермахт уже в другие - ежовые рукавицы. Время для этого настало.