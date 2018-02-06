Несмотря на вполне зимние снегопады и морозы, к середине февраля уже чувствуется приближение весны. О приметах этого времени рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Встреча весны и зазывание солнца - суть языческого праздника Масленицы. Говорили, что в масленичную неделю зима с весною борются. И действительно, то морозы ударят, то солнце выглянет, то оттепель начнется, то вообще дождь со снегом.

Начинается Масленица всегда за семь недель до главного православного праздника Пасхи, а это значит, что в 2018 году нас ожидает ранняя Масленица - c 12 по 18 февраля.

Вся неделя сопровождается многочисленными обрядами. Каждый из семи дней имеет свои название и ритуал: встреча (понедельник), заигрыш (вторник), лакомка (среда), разгуляй (четверг), тещины вечерки (пятница), золовкины посиделки (суббота), прощеное воскресенье.

Начинался праздник с ярмарки, веселого катания на ледяных горках. Молодежь устраивала шумное гулянье и различные развлечения, а дети ходили по домам с песнями. Да и для взрослых мужчин масленичная неделя становилась возможностью вернуться в детство. Из снега строили крепости, устраивали бои за взятие укрепления противника. А ближе к середине Сырной недели обязательным обрядом было катание на лошади по часовой стрелке вокруг деревни. Так, по мнению народа, можно было помочь солнцу прогнать зиму.

Ну и куда же без чучела зимы на Масленицу?! Делали его из соломы и устанавливали в первый же день праздничной недели обычно в центре села, где всегда собирается народ. Там и устраивали гулянье и театральные постановки.

Прощеное воскресенье - основной день праздника, нынче он приходится на 18 февраля. В этот день завершается Сырная седмица. Для православных это еще один повод попросить друг у друга прощение за все обиды, помириться с теми, с кем разладились отношения.

Вечером вся деревня собиралась на гулянье, чтобы торжественно сжечь чучело Масленицы. Водили хороводы, зазывая в гости весну. После сжигания чучела пепел обязательно рассыпали по полям, чтобы летом был богатый урожай.

Народные приметы на Масленицу формировались веками. Хотя по датам она может с февраля переходить на начало марта, а погодные условия студеного февраля отличаются от весеннего марта. Поэтому долгосрочные прогнозы, конечно же, не подтверждены систематическими наблюдениями. Например, ненастье в воскресенье перед Масленицей - к урожаю грибов; если на Масленицу идет снег, будет урожай гречихи. Также верили: если на Масленицу резко ударяют морозы, то весна обязательно порадует хорошей погодой и лето будет ласковое, без засухи.

Получается, все приметы на Масленицу, которые подмечали и составляли наши предки, были в большинстве своем связаны с мечтой о богатом урожае.