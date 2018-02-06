День святого Валентина - один из самых приятных и романтичных праздников во многих странах мира. В России 14 февраля признают не все представители мужского пола. Мол, это совершенно чужой, искусственно выдуманный бизнесом и навязанный нам Западом праздник.



Как бы то ни было, каждой девушке в этот день хочется получить от своего любимого нечто особенное, как и подарить подобное в ответ. Так что желание проигнорировать день влюбленных может обернуться немалой проблемой для вас. Поэтому «КВ» решили помочь с идеями для подарков.

Мы не стали делить сюрпризы на категории «Подарки любимой» и «Подарки любимому». День святого Валентина - это совместный праздник, торжество вашей любви. Поэтому варианты типа духов или набора для бритья не подойдут. Подарок на 14 февраля должен быть общим, скрепляющим ваш союз, объединяющим вас. Какие же могут быть варианты?

Песня

Пожалуй, одним из самых романтичных и запоминающихся подарков является песня. В Казани существует множество студий, где за вполне приемлемые деньги вы сможете за 1,5 - 2 часа записать песню в собственном исполнении для второй половинки. Причем для этого необязательно иметь вокальные данные, посещать специальные занятия. Помощь специалистов студии звукозаписи и ваши старания сделают свое дело.

Фотосессия

Необычным и интересным подарком на день влюбленных может стать сертификат на фотосессию для двоих. Если позволят финансы, лучше выбрать студии с различными интерьерами: от имитации средневековой обстановки до деревенского быта или морского курорта. В некоторых студиях есть даже возможность «мокрой съемки». Понимаем, что для мужчин фотосессия - это абсолютно бессмысленная трата денег и времени. Но для девушки - очень приятный сюрприз. Представьте, на 4 - 6 часов вы вдвоем окунетесь в новую для вас атмосферу и ситуацию. И все это счастье будет еще и запечатлено. Кстати, вы можете даже освежить воспоминания о дне вашей свадьбы, придя на съемку в свадебных нарядах. В старости же эти фотографии, несомненно, напомнят вам об одном из счастливых дней вашей молодости.

Спа для двоих

Салоны предлагают множество программ для совместного и романтичного времяпрепровождения. В среднем спа-уход для пар длится около 3 - 4 часов. За это время вас порадуют фруктовыми, шоколадными, йогуртовыми обертываниями, массажем, травяной парной, церемонией чаепития и многим другим приятным. Главное - все эти радости вы будете переживать вместе, причем в окружении свеч, лепестков роз и под специально подобранную музыку.

Романтический квест

В магазинах настольных игр продаются готовые комплекты, состоящие из набора празднично оформленных в романтическом стиле заданий. С помощью такого квеста вы можете, к примеру, оригинально спрятать подарок или сделать предложение руки и сердца.

Конная прогулка

Совместная прогулка на лошадях на природе, несомненно, зарядит вас положительными эмоциями. Если же у вас нет опыта верховой езды, то можно за отдельную плату договориться о сопровождении инструктора.

Столик для завтрака в постель

Такой сюрприз может стать практичным и приятным подарком для семейных пар. 14 февраля столик лучше украсить сердечками, милыми салфетками и романтичным завтраком.

Настенные фоторамки

В магазинах продается множество различных по форме и цвету рамок для фотографий. Красивый настенный фотоколлаж станет отличным подарком к дню влюбленных.

Предметы с вашим фото

Подушка, брелок, тарелка, коврик для мышки, чашка с вашими фотографиями, именные парные футболки, фартуки, флешки, чехлы, комплекты халатов с именной вышивкой никогда не потеряют своей актуальности. Подобные подарки всегда приятно дарить и получать. Отличным сюрпризом станет также фотография, напечатанная на холсте.

Зонт для двоих

С помощью такого оригинального и практичного подарка осуществится мечта многих пар: ходить вдвоем под дождем под одним зонтиком. Подобные зонты можно найти в магазинах подарков.

Проектор звездного неба

Этот удивительный прибор украсит любой вечер с любимым и создаст романтическую обстановку в нужный для вас момент. С помощью проектора на стенах и потолке вашей комнаты отразятся тысячи мерцающих звезд...