С нового учебного года основы финансовой грамотности начнут изучать даже... в детских садах. Это вызвано тем, что в России показатель финансовой грамотности населения один из самых низких. И с этим государство больше не намерено мириться. Страна просто утонула в непогашенных кредитах.

Только цифры

По итогам прошлого года кредиты имелись у более 30% домохозяйств. В среднем среднестатистическая российская семья выплачивает по кредитам 25% своего дохода, у малообеспеченных граждан этот показатель еще выше - 34,4%. Но это критический порог, за которым не жизнь, а выживание, считают экономисты.

Другие весьма красноречивые цифры. Тестирование российских школьников показало, что только 23% из них обладают базовыми финансовыми знаниями. Причем каждый второй подросток отметил: единственные накопления в его семье - это деньги на черный день.

Как же не попасть в долговую кабалу, строить свой семейный бюджет разумно и правильно, жить по средствам и избежать наступления того самого черного дня? А главное - что делать, чтобы денег всегда хватало?

- В этом поможет финансовый план семьи, - считает кандидат экономических наук, доцент института экономики и финансов КФУ Михаил Иванов, преподающий в университете третьего возраста Казани основы финансовой грамотности для пенсионеров. - С его помощью можно покупать больше за те же деньги.

Ставим цель

По словам ученого, прежде всего нужно поставить для себя конкретную финансовую цель, которая может быть краткосрочной или долгосрочной. У россиян наиболее популярные финансовые цели - это покупка автомобиля, квартиры, подготовка к рождению ребенка, учеба, путешествие, юбилей, свадьба. Финансовую цель нужно ставить четко и помнить, что правильная ее постановка - 80% успеха. Цель должна быть достижима, иметь конкретную стоимость, быть понятной и важной для всех членов семьи. Для ее осуществления нужно составить грамотный финансовый семейный план и просчитать, сколько времени потребуется и как проще достичь желаемого - накопить нужную сумму или взять кредит? Именно план поможет все точно рассчитать и начать откладывать деньги на мечту.

Как известно, наши доходы делятся на регулярные (зарплаты, пенсии, премии) и нерегулярные (сдача квартиры внаем, льготы, продажа недвижимости, получение наследства). Как их увеличить и приумножить? Ответ прост - если нет возможности увеличить доходы, необходимо сокращать расходы, которые сначала нужно тщательно и скрупулезно посчитать и проанализировать. К сожалению, большинство граждан, живущих от зарплаты до зарплаты, понятия не имеют, на что каждый месяц уходят деньги и почему их всегда не хватает. Чтобы получить конкретный ответ на этот вопрос, следует несколько месяцев серьезно последить за тем, на что тратятся доходы, вывести среднюю цифру расходов и узнать их структуру, советуют финансисты.

Учет нужно вести ежедневно примерно в течение 2 - 3 месяцев и записывать в статью расходов даже самые мелкие покупки (как раз из них складываются постоянные ежемесячные траты). Лучше распределять расходы по категориям: продукты, квартплата, срочные покупки, здоровье, развлечения. Так их проще анализировать.

Куда уходят деньги

Согласно исследованиям личного бюджета россиянина 30% нашего дохода исчезает бесследно в некую черную дыру, 25% уходит на еду, 10,5% - на транспорт, 9% отдаем на ЖКХ и покупку одежды, 6% тратим на отдых, по 5% - на учебу и здоровье. Важный момент: практически каждый опрошенный на эту тему отвечал, что не знает, куда деваются деньги.

- Главная финансовая ошибка наших граждан - это неучет доходов и расходов, - считает экономист Иванов. - На втором месте - импульсивные покупки. На этот счет есть хороший совет: если ту или иную покупку вы не планировали, не спешите ее делать, возьмите три дня на размышление. Первый день пойдет у вас на сбор информации, второй - на обдумывание, а третий - на принятие решения.

Метод шести кувшинов

Существует так называемый метод шести кувшинов, позволяющий учиться тратить деньги рационально. Первый кувшин - это повседневные расходы, в него кладем 55% от всех наших доходов. Второй - незапланированные расходы, на них оставляем 10%. Третий - наши инвестиции, проще говоря, накопления, в этот кувшин ежемесячно откладываем 10%. Столько же кладем в четвертый кувшин на образовательный рост. В пятый откладываем деньги на крупные расходы. А в шестой - на подарки и благотворительность.

В итоге получается, что на повседневные расходы мы тратим только 55% от своих доходов, остальное откладываем, то есть копим, говоря языком финансистов, инвестируем. Ценный метод для тех, кто живет от зарплаты до зарплаты и не имеет никаких накоплений.

Как копить?

Ученые дают 10 простых советов.

1. Откладывать мелкие купюры. К примеру, если каждый день «заначивать» по 50 рублей, за месяц незаметно набежит полторы тысячи.

2. Идя в магазин, составлять список покупок.

3. Рассчитаться с долгами и кредитами.

4. Продать все ненужные вещи.

5. Заставить недвижимость работать. Пустующая квартира - пассив. Сданная - актив и дополнительный доход.

6. Установить счетчики на все бытовые приборы.

7. Отключить все ненужные услуги.

8. Не носить с собой все деньги сразу.

9. Активно пользоваться в супермаркетах скидками и бонусами.

10. Отказаться от вредных привычек.

Кстати, о последних. Знаете ли вы, читатель, что среднестатистический курящий мужчина тратит в год на сигареты 35 тысяч рублей? А слышали ли вы об эффекте вашей любимой ежедневной чашечки кофе? Ее себестоимость - 20 - 45 рублей - вроде бы мелочь. Но вот Роскачество взяло и посчитало, сколько денег тратит россиянин в год на любимый напиток, пользуясь кофемашиной или каждый день покупая чашку в среднестатистической кофейне. Получилось, что в кафе мы тратим ежегодно на кофе 43800 рублей, а автоматическая кофемашина забирает у нас 53285 рублей в год...

Интересно, как обо всем этом будут рассказывать малышам в детском саду?