Уважаемые читатели!

При редакции газеты «Казанские ведомости» мы открыли читательский клуб. Его название пока в процессе обсуждения. Так что у вас есть время придумать и предложить свой вариант. Цель клуба - привлечь общество к чтению книг. Как известно, читающие люди являются мыслящими. Призываем вас принять активное участие в работе нашего читательского клуба. Участие в нем заочное. Вступительный взнос - ваш рассказ о том: какую книгу сейчас читаете, почему именно эту, ответы на какие вопросы ищете, что получили от чтения этой книги.

Книги, о которых расскажете, могут быть и те, что вы читали в детстве, юности, а также недавно вышедшие в свет. Рассказы должны быть небольшими. Лучшие из них будут опубликованы на страницах газеты «Казанские ведомости».

Ждем ваши письма по адресу:

420066, г. Казань, а/я 231,

или redkv@kazved.ru (по этому же адресу

присылайте варианты названия клуба

или оставляйте в комментариях

к этой подборке).

Венера ЯКУПОВА, главный редактор газеты «Казанские ведомости»

В чем сила жизни?

У каждого человека есть любимая книга, из которой, перечитывая, всегда можно почерпнуть что-то новое. Для меня «настольным» автором стал писатель Варлам Шаламов с его «Колымскими рассказами».

Боюсь замечаний представителей старшего поколения, мол, не дорос еще 17-летний парень до понимания ужасов тюремных лагерей, описанных в рассказах, и не понять ему жутких лишений, испытанных героями. Попробую сформулировать кратко и просто то, ради чего я каждый раз обращаюсь к этой книге.

«Колымские рассказы» Шаламова для меня - это наглядное пособие, как следует жить: не прогибаясь, аскетично, по-человечески. Жить ради высшей цели, которую каждый определяет для себя сам. Жить, несмотря на тюремный голод, мертвецкий холод и навязчивые мысли о смерти. Не падать духом и воспитывать в себе человека. Приведу только одну цитату из любимой книги: «На убойных работах и вечном морозе гибли лошади и всякая живность, но человек приспосабливался - существовал с опущенным в землю от надзирателей взором, орудовал днями напролет кайлом, недополучал свой дневной паек и терпел вечные побои - и умудрялся жить только потому, что он сам заставил духовное начало успешно служить началу физическому».

Сила этой книги в описании истинного положения вещей и правде - своеобразной демонстрации того, что жизнь, несмотря ни на что, прекрасна. Поэтому, когда я сталкиваюсь с трудностями, всегда обращаюсь к «Колымским рассказам» и понимаю, что плохое не вечно. Главное, все достойно перенести и двигаться вперед.

Эмиль Нургалеев, первокурсник КФУ

Делай что-нибудь, чтобы быть счастливым!

Роман французской писательницы Анны Гавальда «35 кило надежды» мы читали вместе с сыном вслух - страницу я, страницу он.

«Я ненавижу школу...» - так начинается повествование о 13-летнем мальчике Грегуаре Дюбоске. Главный герой книги Грегуар не любит учиться, дважды оставался на второй год - во втором и шестом классе. Сам про себя он говорит: «Все, чему учат в школе, для меня китайская грамота. В одно ухо влетает, в другое вылетает», «Просто мне неинтересно».

Почти так же как школу, подросток ненавидит спорт: «Я натуральный хлюпик», «Я не очень упитанный, во мне 35 кило надежды».

Одноклассники насмехаются над Грегуаром. Родители не понимают, постоянно ругают за плохие оценки и обвиняют друг друга в том, что у него не ладится учеба. Дома постоянные скандалы. И хорошо, что рядом оказываются люди, способные его поддержать, понять и утешить, - это воспитательница Мари и дед Леон. Благодаря Мари мальчик понял «одну простую вещь: больше всего на свете мне интересны мои руки и то, что они способны смастерить». У Грегуара замечательно получается именно это - мастерить руками. С теплотой и любовью он рассказывает о деде Леоне, его закутке - сараюшке, в которой оборудована мастерская: «Дедов закуток - это место, где лучше всего на свете». Именно дед как никто другой чувствует настроение внука, направляет его, советует: «Несчастным быть куда легче, чем быть счастливым... Делай что-нибудь, чтобы быть счастливым!»

Роман читается на одном дыхании. Проживаешь с главным героем каждый момент, сопереживаешь, сочувствуешь, радуешься его успехам. Книга учит ценить, любить близких прямо сейчас, не откладывая на потом. Но главное, на мой взгляд, она дает возможность нам, взрослым, посмотреть на жизнь глазами ребенка.

Светлана Тарелкина

Что для меня значит книга

Это мир непознанного, неизведанного, который все больше и больше раскрывается передо мной с каждой новой страницей. Я словно попадаю туда, где еще не бывала, и узнаю то, чего не знала раньше. Оказываюсь в ситуациях, которые переживает главный герой, и становлюсь соучастником всех его действий. Его поступки, мысли становятся понятными и для меня. А еще книги научили меня управлять эмоциями...

Мои родители не помнят, как я научилась читать. В пятилетнем возрасте уже хорошо читала не только книги, но и газеты. Самыми первыми и любимыми книжками были сказка «Курочка Ряба» и книжка о животных Виталия Бианки «Сказки и рассказы». Впоследствии я обратилась к русской классике, многое из нее прочитала и полюбила.

Меня всегда интересовало, как пишутся книги, как у писателей рождаются сюжеты, каким образом происходит развитие сюжетной линии, почему одни истории проникают в душу и затрагивают тебя по-настоящему, а другие оставляют равнодушной. И я сама решила попробовать.

Писать стихи начала еще в первом классе и продолжаю до сих пор. Прозаические произведения появились в подростковом возрасте. Сначала это были зарисовки. Чуть позже начала придумывать сюжеты самостоятельно - так возникали небольшие рассказы с одним или двумя действующими лицами. Со временем сюжеты стала подсказывать сама жизнь. Сейчас пишу рассказы и повести, занимаюсь переводами поэзии с английского и немецкого языков на русский.

Как сказал однажды Лев Толстой: «Писать надо тогда, когда не можешь не писать». И это действительно так. Мысли и сюжеты возникают словно из ниоткуда, и их хочется перенести на бумагу и донести до читателя.

К книгам отношусь с благоговением. Они обогащают внутренний мир и дают постоянную пищу для размышлений.

Гульнара Тагирова, преподаватель иностранного языка

Люди и слова

Недавно я прочитал книгу прозаика и филолога Евгения Водолазкина «Дом и остров, или Инструмент языка». И задумался, почему у книги такое интересное название и что оно значит. Мне показалось, она о философии языка, а такие книги сегодня встречаются редко - качественное и информативное произведение о языке может создать не каждый автор.

Жанр книги - документальная проза, а точнее, нон-фикшн (литература без вымысла). Это сборник историй и заметок об отношениях людей - ученых, исследующих русский язык, и слов. Эти ученые - особый тип: они мыслят нестандартно, а жизнь их необычна. Они живут в мире слов, играют ими и пишут о них. К своим героям автор относится с большим уважением. Чувствуется, ему было интересно с ними общаться и он учился у них. Водолазкин ярко и образно описывает характеры своих знакомых, замечает интересные особенности их жизни. Но главное, с тревогой и надеждой пишет о судьбе и дальнейшем развитии русского языка.

Ценность этой книги в том, что автор показал жизнь людей «планеты» под названием «Русский язык», затронув острые проблемы употребления и развития языка.

Виталий Малеваник, преподаватель иностранного языка, Казань

Главный герой - настоящий мужчина

Я очень люблю читать. Читаю классиков, современных авторов, часто обращаюсь к творчеству советских писателей. Сейчас читаю роман латышского писателя Вилиса Лациса «Сын рыбака». Книга написана в 1933 - 34 годах, но все вопросы и проблемы, поднятые в ней, на удивление актуальны и в наше время. Это внедрение нового, политические игры, предвыборные дебаты, отношения со страховыми компаниями, представителями религий... Ну и конечно, не обошлось в романе без лирики: чистая любовь, грязный оговор, слухи, любовный треугольник...

Главный герой - старший сын в рыбацкой семье Оскар Клява. Это очень порядочный, честный, работящий молодой человек. Он живет плодами своего тяжелого труда. Видя, что благополучие рыбаков во многом зависит от капризов погоды, Оскар после долгих раздумий, расчетов придумывает новый способ ловли рыбы, но окружающие поднимают его на смех. Тем не менее Оскар упрямо идет к своей цели, и можно у него поучиться, как он это делает, ведь и в наше время все новое внедряется с трудом. В трудный момент героя поддержала любимая девушка, которая стала его женой. Оскар совсем не честолюбив. Когда ему предложили место в совете, чтобы продвигаться по политической лестнице, он отказался. Для него важнее всего сам труд, все, что он делает своими руками. А вот окружающие считают, что Оскар не от мира сего. Это нам знакомо, не правда ли?

Читаешь роман и видишь перед собой главного героя - настоящего мужчину: надежного, немногословного, порядочного, честного, с достоинством преодолевающего трудности жизни.

Знаю, у этого романа есть продолжение - «Поселок у моря». С нетерпением жду встречи с романом замечательного мастера латышской литературы.

Земфира Кимовна Мухаметзянова, Казань.