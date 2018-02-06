На очередном пленарном заседании МОК вновь не принял закон о включении хоккея с мячом в олимпийскую программу.

Тем временем возобновляется чемпионат России по хоккею с мячом. И, как сообщил главный тренер команды «Динамо-Казань» Сергей Фирсов, в команде проблемы со здоровьем у ряда игроков. Три хоккеисты подхватили какой-то вирус и неделю не могли тренироваться. Надолго выбыл Поскребышев, получивший травму в банальной ситуации на тренировке. А Перевощикову предстоит операция на плечевом суставе.

А тем временем динамовцам уже 8 февраля играть матч регулярного чемпионата России против «Кузбасса» в Кемерово.