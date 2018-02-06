Престижный турнир по стендовой стрельбе – Гран-При Кипра – традиционно открывает спортивный сезон стрелков. В нем также традиционно принимают участие сильнейшие стрелки мира.

Татарстанцы также широко будут представлены на турнире. В ските выступят шестеро: Альбина Шакирова, Алина Фазылзянова, Николай Теплый (все – в составе сборной России), Ландыш Кварталова, Екатерина Комарова и Сергей Демин-младший. В юниорском Гран-При на круглом стенде в числе «сборников» дебютируют Елизавет Евграфова и Зиля Батыршина, а на траншейном стенде за медали будут бороться Геннадий Мамкин, Александр Филиппов и Полина Князева (все – в сборной России) и Татьяна Саранская.

Также на траншейном стенде в составе сборной России выступят Екатерина Рабая, Екатерина Субботникова и Светлана Крашенинникова. Татарстанец Артем Копыстынский выступит в трапе среди мужчин.

Их будут сопровождать тренеры Виктор Филиппов и Светлана Демина.