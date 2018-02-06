В прошлом году Успенский собор и монастырь Свияжска были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Изменилась ли как-то жизнь на острове после того, как два его объекта приобрели такой высокий статус? Как реально можно побывать в уездном городе XVI века и своими глазами увидеть историю? Об этом и многом другом мы беседовали с гостем редакции «Казанских ведомостей» - директором Государственного историко-архитектурного и художественного музея «Остров-град Свияжск» Артемом Силкиным.

Представляем гостя Артем Силкин родился в Казани в 1971 году. Учился в Казанском государственном университете, сначала - на факультете биохимии, а после - на юридическом и экономическом факультетах. Работал на государственной службе, был главой Свияжского сельского поселения, занимался различными культурными проектами. С 2009 года - директор Государственного историко-архитектурного и художественного музея «Остров-град Свияжск». Организатор театрального фестиваля «Свияжская АРТель», где ставятся спектакли на основе архивных материалов, переписки жителей Свияжска, живших в разные исторические эпохи. Артем Силкин родился в Казани в 1971 году. Учился в Казанском государственном университете, сначала - на факультете биохимии, а после - на юридическом и экономическом факультетах. Работал на государственной службе, был главой Свияжского сельского поселения, занимался различными культурными проектами. С 2009 года - директор Государственного историко-архитектурного и художественного музея «Остров-град Свияжск». Организатор театрального фестиваля «Свияжская АРТель», где ставятся спектакли на основе архивных материалов, переписки жителей Свияжска, живших в разные исторические эпохи.

Под охраной весь остров

- Новый статус монастыря и Успенского собора накладывает дополнительные обязательства по обеспечению их сохранности?

- Многие считают, что если объект включен в Список Всемирного наследия, то ЮНЕСКО выделяет деньги на его реставрацию. Это совсем не так. Наоборот, это Татарстан взял на себя обязательства по возрождению этих объектов и сохранению их для будущих поколений. Неоценимую роль в возрождении Свияжска и Болгара играет Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан, председателем попечительского совета которого является Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шарипович Шаймиев.

- Каково это - жить на острове, который находится под охраной ЮНЕСКО?

- После включения Успенского собора и монастыря в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО внешне ничего не изменилось. Но с точки зрения режима регулирования территории изменения произошли достаточно серьезные. По правилам, определенным ЮНЕСКО, под охраной находится не только сам объект, который входит в Список Всемирного наследия, но и земля, прилегающая к нему.

То есть в охраняемую территорию попадает не только Успенский монастырь, но и весь остров, большая часть акватории вокруг него и даже часть земель Верхнеуслонского района. Такие жесткие требования введены ЮНЕСКО, чтобы сохранялся исторический ландшафт.

- Сколько туристов посещает Свияжск?

- Все понимают, что включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО - это большой шаг в продвижении Свияжска на международном туристическом рынке.

Поток туристов с каждым годом растет. Если десять лет назад остров посетили примерно 7 тысяч человек, то в прошлом году - около 500 тысяч. Но у нас серьезно сократилось количество посещений музеев школьниками. С подобной проблемой столкнулись во всех регионах России. Это связано с запретом на перевозки школьников на экскурсионных автобусах. Точнее, запрета как бы нет, но школам и родителям организовать экскурсии для детей стало очень сложно. Это касается даже поездок в местные музеи, не говоря уже о выездах за пределы города. В результате из-за таких перестраховок дети не приобщаются к живой истории родного края, истории и культуре своей страны.

Живая история внутри холма

- А каким Свияжск был 400 лет назад?

- Это был процветающий город, где жили примерно 4 тысячи человек. Для сравнения: сейчас на острове проживают 250 человек. Население было многонациональным. Там добывали железо из руды, занимались декоративно-прикладными ремеслами, промыслами, делали обувь. Видимо, приглашали и иностранных специалистов - при раскопках обнаружены литовские монеты.

- Сказались ли особенности островной жизни на мироощущении и характере свияжцев?

- Островной характер чувствуется во всем. Когда я начинал работать главой сельского поселения, ситуация была очень непростая: безработица, бедность, неустроенность, бездорожье, ни водопровода, ни газа, свет с перебоями. Люди вылавливали из реки бревна, ветки, чтобы топить печи в своих старых домах, потому что со снабжением топливом были сложности. Время на острове как будто остановилось. Сейчас ситуация изменилась кардинально: больше 80 свияжских семей получили новое жилье. Городская жизнь возрождается. Когда я вижу, что свияжцы с удовольствием выходят гулять на обустроенную набережную и улицы, сердце радуется.

Еще говорят, что Свияжск - остров стариков. Это миф! Пенсионеров у нас около 60% - это средний показатель соотношения молодых и пожилых по России.

- В Свияжске появилось много новых музеев. Какие открытия планируются?

- Готовятся к открытию несколько музеев. Один из них - Музей археологии дерева. Он расположится прямо в глубине свияжского холма. В большом археологическом раскопе обнаружены остатки деревянных построек XVI - XVIII веков, то есть с периода основания города. Они сейчас бережно законсервированы. Там много интересных находок, например, детские игрушки, которым 200 - 300 лет, цветные изразцы. Даже сохранились пеньки деревьев, которые использовались для строительства города.

Можно сказать, что посетители музея смогут побывать в прошлом в прямом смысле слова. Это будет интересно и для научного, и для музейного сообщества, и для обычных посетителей.

Другое очень важное открытие - Музей свияжских икон. Сейчас часть собрания этих икон хранится в Музее изобразительных искусств РТ. Они будут перемещены на остров, в специально созданное помещение с особой системой климатического контроля. Возвращение икон в Свияжск - требование экспертов Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС). По их мнению, это позволит подчеркнуть целостность нового объекта всемирного наследия в Свияжске.

Осторожно: «революционные грабли»!

- Сколько музеев может вместить совсем небольшой остров?

- Музеев может быть много, благо богатейшая история Свияжска позволяет создавать абсолютно разные музеи, художественные галереи, экспозиции. Но надо понимать, что все они - часть единого музейного пространства. Раньше люди, приезжавшие в Свияжск, гуляли по одним и тем же маршрутам, по нахоженным тропам. А поскольку посетителей становится все больше и больше, то бывают случаи, когда тургруппы элементарно мешают друг другу. А новые музеи дают нам возможность перераспределять туристический поток по всей территории острова, чтобы никто никому не мешал.

- Когда вы открывали Дом Троцкого, были готовы, что этот музей будет воспринят неоднозначно?

- Один из наших новых музеев Домом Троцкого стал называться с легкой руки журналистов. На самом деле это Музей гражданской войны.

Гражданская война - сложный период, который очень важен для осмысления истории не только Свияжска, но и всего большого, многонационального государства. Троцкий - важная фигура в истории России, как бы мы к нему не относились. Он был второй человек после Ленина и приезжал в Свияжск. Есть сведения, что останавливался он именно в том доме и выступал с того самого балкона.

Лидеры коммунистического движения выдвигали благородные лозунги, и цели у них вроде бы были благие. Но в реальности получилось все совсем не так. Все обернулось кровавой трагедией, миллионами поломанных человеческих судеб. Эту историю необходимо знать и «верхам», и «низам», чтобы не наступать еще раз на «революционные грабли».

Уха из воблы

- Самая вкусная ваша фишка - «Свияжская уха»...

- Да, многие с нетерпением ждут этого фестиваля. Рыбная ловля на острове - традиционный промысел. И не случайно, что одним из элементов герба Свияжска является река с рыбами. «Свияжскую уху» мы впервые провели в 2010 году.

- А есть рецепт фирменной свияжской ухи?

- Как ни странно, есть. Вроде бы обычная уха, но с добавлением икры сазановых рыб. Несколько лет назад я сам выступал в конкурсной программе фестиваля - варил уху из воблы.

- Из воблы? И получилось?

- Конечно получилось! Это тоже традиционная уха. В деревнях всегда рыбу заготавливали впрок, сушили, а зимой варили из нее уху. Рецепт простой: вобла, пшено, лук. Вот, собственно, и все. Солить не надо, потому что рыба достаточно соленая. Получается неожиданно вкусно. Мне этот рецепт подсказал мой товарищ. Он рассказывал, что бабушка в детстве часто кормила его таким пшенным супом.

- Артем Николаевич, вы автор необычных «Свияжских сказок». Как появилось желание стать сказочником?

- Сказки я любил всегда. А Свияжск - это волшебное, сказочное место, для меня во всяком случае. Оно будит творческие силы, и сказки здесь сочиняются легко. Из разговоров с местными жителями я узнал много баек об острове и островитянах. И однажды вдруг сам написал сказочку. Это не был пересказ свияжских легенд, но все, что я насочинял в жанре городского фольклора, вполне могло случиться в Свияжске. С тех пор пишу, но, к сожалению, из-за нехватки времени сказок пока немного. Мне очень приятно, что первая сказка была поставлена ижевским театром-студией «Птица». А на презентации книги «Свияжские сказки» мы показали фильмы о Свияжске, снятые Рашитом Сафиуллиным, который работал художником-декоратором на фильме Андрея Тарковского «Сталкер». Сейчас Рашит Талгатович живет и работает в Свияжске.