Битва простой не получилась. Да, французский «Лимож» оказался на втором групповом этапе аутсайдером группы H, но без боя уступать казанцам, пусть и на выезде, даже после проигрыша волжанам дома, уступать не собирался.

Что и доказал на старте матча – после двух дальних попаданий Джоша Картера «Лимож» повел в счете – 6:2.

Лишь через три минуты после начала матча после дальнего попадания Эджима УНИКС вышел вперед – 7:6.

Главный тренер казанцев Прифтис постоянно менял игроков, давая всем игрокам заявки почувствовать игровой тонус.

И вот после точных дальних бросков Анджушича и Понкрашова хозяева впервые оторвались от соперника – 21:16.

Во второй четверти продолжалась, по сути, равная игра. И при этом УНИКС совершил рывок – 29:18 – заработали снайперы команды. Но легко собрано - легко потеряно – 31:28 в середине четверти.

И в этот момент казанцы совершили почти невероятный провал для домашней встречи. 0:14 – такого развития событий казанские болельщики и не упомнят – 36:41.

На морально-волевых казанцы первую половину все же закончили с приемлемым счетом – 43:46.

И вот в начале третьего отрезка игры казанцы наконец-то сравняли счет. Французы оторвались было на пять очков, но УНИКС уже поймал свою игру – 54:54.

Также с равным счетом заканчивается и третья четверть – 65:65.

Вот тут-то казанцы и совершили решающий рывок в этом триллере – 82:71.

Теперь в четвертьфинале Кубка Европы УНИКС сразится с немецкой «Баварией»: 6 марта – в Мюнхене, а 14 марта – ответный матч в Казани.

А в феврале волжанам осталось провести всего один матч: 12 февраля в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ в Таллине УНИКСу предстоит сыграть с «Калевом». И все – такие вот превратности календаря.

УНИКС (Казань, Россия) – «Лимож» (Франция) – 88:78 (21:18, 22:18, 22:19, 20:13). Хоакин Колом набрал 13 очков, сделал 5 передач и 5 подборов.