Несмотря на то, что последний матч второго группового этапа Кубка Европы уже ничего не решал в спортивном смысле – итальянский клуб «Реджио Эмилия» накануне переиграл французский «Виллербан» и гарантировал казанцам продолжение выступлений на турнире, УНИКС уже был «заряжен» на битву.

Битва простой не получилась. Да, французский «Лимож» оказался на втором групповом этапе аутсайдером группы H, но без боя уступать казанцам, пусть и на выезде, даже после проигрыша волжанам дома, уступать не собирался.

Что и доказал на старте матча – после двух дальних попаданий Джоша Картера «Лимож» повел в счете – 6:2.

Лишь через три минуты после начала матча после дальнего попадания Эджима УНИКС вышел вперед – 7:6.

Главный тренер казанцев Прифтис постоянно менял игроков, давая всем игрокам заявки почувствовать игровой тонус.

И вот после точных дальних бросков Анджушича и Понкрашова хозяева впервые оторвались от соперника – 21:16.

Во второй четверти продолжалась, по сути, равная игра. И при этом УНИКС совершил рывок – 29:18 – заработали снайперы команды. Но легко собрано - легко потеряно – 31:28 в середине четверти.

И в этот момент казанцы совершили почти невероятный провал для домашней встречи. 0:14 – такого развития событий казанские болельщики и не упомнят – 36:41.

На морально-волевых казанцы первую половину все же закончили с приемлемым счетом – 43:46.

И вот в начале третьего отрезка игры казанцы наконец-то сравняли счет. Французы оторвались было на пять очков, но УНИКС уже поймал свою игру – 54:54.

Также с равным счетом заканчивается и третья четверть – 65:65.

Вот тут-то казанцы и совершили решающий рывок в этом триллере – 82:71.

Теперь в четвертьфинале Кубка Европы УНИКС сразится с немецкой «Баварией»: 6 марта – в Мюнхене, а 14 марта – ответный матч в Казани.

А в феврале волжанам осталось провести всего один матч: 12 февраля в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ в Таллине УНИКСу предстоит сыграть с «Калевом». И все – такие вот превратности календаря.

УНИКС (Казань, Россия) – «Лимож» (Франция) – 88:78 (21:18, 22:18, 22:19, 20:13). Хоакин Колом набрал 13 очков, сделал 5 передач и 5 подборов.