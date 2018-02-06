С целью выявления и популяризации лучших практик управления многоквартирных домов НП «ЖКХ Контроль» начало прием заявок на всероссийский конкурс «Супердомоуправ».



Конкурс проводится по номинациям «Образцовая управляющая компания», «Образцовое товарищество собственников жилья», «Образцовый ЖСК» и «Образцовый совет многоквартирного дома».

Заявки на конкурс до 1 апреля может подать любой желающий - собственник квартиры в многоквартирном доме, член совета многоквартирного дома, член ТСЖ или представитель управляющей организации. Для этого надо направить в адрес НП «ЖКХ Контроль» письменную информацию о достижениях его управляющей компании, ТСЖ, ЖСК или совета МКД.

Заявка направляется по электронному адресу pr-gkh@yandex.ru c пометкой «На конкурс». В заявке необходимо указать субъект РФ, муниципальное образование и адрес многоквартирного дома, на примере которого демонстрируется эффективное управление, номинацию, ИНН и фамилию директора, председателя, контактное лицо, телефон и электронную почту для обратной связи. Заявка не должна превышать трех страниц машинописного текста, должна содержать информацию о проблемах, решаемых УК, ТСЖ, ЖСК или советом МКД; используемых методах и результатах работы, подкрепленных фото в хорошем разрешении, цифрами, реальными показателями.

Все сообщения, соответствующие формату и признанные достоверными, будут размещены на сайте НП «ЖКХ Контроль» www.gkhkontrol.ru и в соцсетях. Путем народного голосования, которое пройдет с 1 апреля до 1 мая, будет определено по пять лучших домоуправов в каждой номинации.