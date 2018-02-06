Массовый лыжный забег, ставший традиционным в России и проходящий во всех крупных городах, в столице Татарстана состоится 10 февраля, сообщила в ходе «делового понедельника» в исполкоме Казани председатель комитета физической культуры и спорта Светлана Вострикова.



Всего в Казани для жителей разных районов будет организовано три площадки для лыжных гонок. Жителей Советского, Приволжского и Вахитовского районов приглашают в Горкинско-Ометьевский лесопарк, жителей Ново-Савиновского и Авиастроительного - на площадку в пойме Казанки в районе улицы Гаврилова.

Главной же площадкой станет стадион «Локомотив» в поселке Юдино, где наравне с рядовыми казанцами на забег выйдут руководители республиканских и муниципальных организаций. Примечательно, что на главной площадке участники «Лыжни России - 2018» смогут сдать норматив ГТО по бегу на лыжах. Для этого нужно пройти процедуру регистрации в системе ГТО и получить стартовый комплект с персональным номером, который начали выдавать на Центральном стадионе со 2 февраля.

На каждой из площадок проведения лыжных забегов участников и зрителей ожидает развлекательная программа: выступления творческих коллективов, розыгрыши призов, катание на санях и другое.

Мэр города Ильсур Метшин отметил, что интерес казанцев к лыжному спорту во многом укрепляется благодаря появлению новых объектов, в частности, созданию лыжной базы в Горкинско-Ометьевском лесопарке. Также градоначальник призвал всех горожан присоединиться к «Лыжне России - 2018».