Столица РТ пережила мощный удар циклона с Балкан. Машины и пешеходы вязли в снежной каше, уборочная техника не успевала за снегопадом, в аэропорту откладывали вылет самолетов, школьникам разрешили не ходить на уроки.



Штормовое предупреждение в Татарстане было объявлено в воскресенье, 4 февраля. Все органы управления распоряжением Президента РТ были переведены в режим повышенной готовности. Для контроля за обстановкой на территории Татарстана с семи вечера начал работать межведомственный оперативный штаб.

В Казани воскресным вечером усилился ветер и повалил снег. Пик снегопада с порывами ветра до 20 м/с пришелся на первую половину дня понедельника. Только за первые 12 часов непогоды на город обрушилось около 80 процентов месячной нормы осадков.

Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям в Казани был объявлен план «Буран». Чтобы не допустить снежных заносов, ночью на дорогах работала вся имеющаяся у подрядных организаций техника. Мэр столицы РТ Ильсур Метшин призвал городские службы постараться справиться со стихийным бедствием в максимально короткие сроки. Было решено привлечь дополнительно порядка 300 - 400 единиц уборочной техники к 600 имеющимся.

К утру понедельника дороги в основном были расчищены и обработаны противогололедными средствами. А вот дворы, внутриквартальные проезды и тротуары скрывались под толстым слоем снега. Аккаунты казанцев в социальных сетях пестрели фотографиями автомобилей под снежными шапками. Многие автовладельцы сочли разумным пересесть на общественный транспорт. Но некоторые водители усердно работали лопатами. На раскопки железного коня у кого-то уходило минут 40, а кому-то пришлось трудиться и по часу.

Наш корреспондент по пути на работу несколько раз стал невольным свидетелем того, как машины застревали в снежной каше прямо во дворах. На узких дорогах образовывались пробки. Подогрели ситуацию и службы такси, которые подняли тарифы на свои услуги. Так что горожане предпочли пересесть на общественный транспорт, благо он отработал четко.

Трудности возникли в городских поселках. Из-за нерасчищенных поутру дорог автобусы просто не доезжали до конечных остановок (такая проблема была, например, в Северном). Сложно было передвигаться и автомобилистам. Но в конце концов снегоуборочная техника сделала свое дело, и блокада окраин была прорвана. Справился с небывалым наплывом пассажиров и Казанский метрополитен.

В учебных заведениях столицы РТ, которые работали в штатном режиме, был введен режим свободного посещения. Первый замруководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов отметил, что в школы не пришли 35% ребят, а в детские сады родители привели примерно половину детей.

Непогода на несколько часов оставила Казань в осадном положении. Были ограничены междугороднее автобусное сообщение и движение большегрузов по федеральным трассам. До 16 часов не работал аэропорт Казани, были задержаны и отменены 11 авиарейсов, а два борта, направлявшиеся в столицу РТ, приземлились в Уфе.

К вечеру 5 февраля непогода стала стихать. По словам завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ профессора Юрия Переведенцева, последний раз столь обильный снегопад в нашем городе был 140 лет назад. По оценкам метеорологов, за сутки выпала месячная норма осадков - 24 мм снега.

К счастью, разгул стихии в городе обошелся без человеческих жертв. Основными происшествиями стали ДТП, массовые опоздания казанцев на работу, был снесен ветром остановочный павильон в Авиастроительном районе.

Ночью на борьбу с последствиями снегопада были брошены 677 дорожных рабочих и 915 единиц специальной техники. За сутки, с 5 на 6 февраля, с улиц города вывезли 16 тыс. 779 т снега. В первую очередь очистили магистральные улицы, затем второстепенные. На последнем этапе спецтехника занялась внутриквартальными проездами. Последствия стихии казанцы ощущают до сих пор, борьба со снегом для дворников и спецтехники продолжается.

На ближайшую неделю синоптики прогнозируют осадки в виде небольшого снега и небольшой мороз.