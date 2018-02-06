Мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.
Инцидент произошел 6 февраля в Набережных Челнах. Злоумышленник распивал алкоголь со своей сожительницей. В квартире присутствовала и 5-летняя девочка. В какой-то момент мужчина просто выбросил ребенка с третьего этажа в окно. Очевидцы случившегося вызвали скорую помощь. Пострадавшая была госпитализирована с различными травмами, в том числе и переломом руки. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба СУ СК по РТ.
Мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.
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