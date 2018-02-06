Злоумышленник был приговорен к четырем годам колонии строгого режима.

Происшествие случилось в Нижнекамске. Прокуратура поддержала обвинение в отношении 34-летнего злоумышленника, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

14 октября 2017 года пьяный мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся на дорогу. Сотрудники ДПС отвели водителя в патрульную машину. По дороге в участок злоумышленник ударил полицейского ногой, сломав ему кисть. Уже в полицейском участке задержанный ударил в лицо все того же полицейского.

Суд приговорил обвиняемого к четырем годам колонии строгого режима по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

