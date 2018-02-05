Несмотря на непростую экономическую обстановку, строительство в Казани не только не приостанавливается, но и по части направлений набирает обороты.

Так, столица Татарстана вошла в тройку лидеров среди городов-миллионников по количеству вводимого жилья, а количество построенных за последние 10 лет школ и детских садов по сравнению с предыдущим десятилетием выросло в 3 раза.

Итоги работы, проделанной в 2017 году, и планы на 2018-й в ходе аппаратного совещания в мэрии города озвучил первый заместитель руководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов.

В прошлом году в столице РТ сдано 958 тысяч кв. м жилья, что на 20% больше, чем в 2016-м. Если же брать динамику за десятилетие, то получается, что количество сдаваемого жилья по сравнению с предыдущими десятью годами увеличилось на 35% - жилой фонд города пополнился 8,4 млн кв. м. Львиная доля - 89% - приходится на многоквартирные дома.

Мэр города Ильсур Метшин отметил, что жилье строится на разный вкус и кошелек: есть бюджетный, средний и премиум-классы. При этом в Казани появляется все больше «умных» домов, при строительстве которых применяются передовые энергосберегающие технологии.

- Важно то, что застройщики продают не просто бетонные коробки, а образ жизни, - резюмировал градоначальник, подразумевая, что вместе с многоквартирными домами вводится и инфраструктура.

По программам Государственного жилищного фонда в 2017 году введено 16 жилых домов на 4086 квартир. Кроме того, дирекция муниципальных жилищных программ выступает в роли оператора городской программы «Жилье горожанам», в рамках которой был выбран участок на улице Ютазинской, где началось строительство трех многоквартирных домов. Первый дом на 72 квартиры сдан в прошлом году, строительство других двух будет завершено в 2018 и 2019 годах соответственно. Получить квартиры в них смогут граждане, состоящие на учете для получения жилья по договору социального найма, также квартиры могут быть предоставлены в качестве компенсации вместо объектов, изъятых для муниципальных нужд. Кроме того, жилье смогут получить некоторые муниципальные служащие и молодые ученые.

Отдельно был затронут вопрос об обманутых дольщиках. Всего в 2017 году было сдано 6 проблемных домов на 1360 квартир.

Кроме жилья городу нужны и объекты социальной инфраструктуры. В нынешнем году в Казани строится 4 школы. Первые две располагаются в ЖК «Салават Купере» и по улице Ноксинский спуск, каждая рассчитана на 1224 ученика. Еще одна школа на 800 учеников строится в ЖК «Светлая долина». Самая крупная школа, которая вместит 1501 ученика, строится в ЖК «Весна». Примечательно, что проект здания может быть включен в реестр типовых проектов Минстроя РФ.

- Это не стремление к гигантомании, а объективная необходимость, - отметил Ильсур Метшин. - В городе продолжается беби-бум. Количество детей растет, сегодня в школах обучаются 120 тысяч детей, в 2025 году школьников будет уже 195 тысяч.

Также в 2018 году планируется сдать 3 новых детских сада в жилых комплексах «Весна», «Арт Сити» и «Станция «Спортивная». Любителей активного образа жизни порадуют 13 новых спортивных площадок, а жителей пригородных поселков Борисково, Мирный и Салмачи - новые медицинские учреждения.