Цель приезда почетных гостей - съемки фильма, посвященного 90-летию Чингиза Айтматова.

Сегодня наш район посетила делегация из Кыргызстана во главе с сыном Чингиза Айтматова Аскаром Айтматовым - кыргызским дипломатом, директором Международного фонда Евразийских инициатив, президентом МОО «Иссык-Кульский форум имени Чингиза Айтматова». В состав делегации также вошли народный артист Кыргызской Республики, советник департамента Национальной кинокомпании «Кыргызфильм» имени Т. Океева, член Союза «Конфедерация Союзов кинематографистов», кинорежиссер Бакыт Карагулов, заместитель директора ГБУК «Татаркино» Зуфар Давлетшин, генеральный директор Национальной кинокомпании «Кыргызфильм» имени Т. Океева, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Айбек Жангазиев.

Цель приезда почетных гостей - съемки фильма, посвященного 90-летию Чингиза Айтматова.

Делегацию сопровождали глава района Сергей Димитриев и его заместитель Равия Каримуллина.

- Для нас большая честь, что Чингиз Айтматов и его корни связаны с нашим районом. Одна из школ нашего города носит имя Чингиза Айтматова – это гимназия. В этом году мы планируем на территории гимназии установить его бюст. И в декабре собираемся провести масштабное мероприятие, посвященное 90-летию писателя, - сказал глава района Сергей Димитриев.

Гости побывали в Краеведческом музее, где директор музея Лябуда Давлетшина рассказала об истории татарской ветви Чингиза Айтматова - рода Ишманов - Абдувалеевых.

Далее гости отправились в музей Кукморской гимназии, в октябре 2008 года которой присвоено имя Чингиза Айтматова. Гимназией ведется разносторонняя работа по изучению жизни и творчества Чингиза Айтматова. Музейный фонд стабильно пополняется экспонатами, связанными с писателем. В целях пропаганды творческого наследия и деятельности Чингиза Айтматова с 2009 года при гимназии были организованы чтения имени Чингиза Айтматова.

Также гости побывали в деревне Маскара - на родине предков писателя по материнской линии.

По словам режиссера Бакыта Карагулова, фильм называется «Мир Айтматова. Мир без Айтматова». Кадры фильма будут снимать по всему миру.