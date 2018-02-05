Конкурс «День выборов» на лучший плакат на тему предстоящих выборов Президента РФ объявлен Общероссийским народным фронтом.

Принять участие в нем может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте konkursONF.ru и загрузить плакат. Работы принимаются до 20 февраля. Известные деятели культуры и искусства до 1 марта выберут 50 работ, которые будут размещены на сайте в открытом доступе, сообщает пресс-служба ОНФ.

Лучшие работы будут экспонироваться в Музее современной истории России в Москве с 12 марта. Победители получат подарки и возможность принять участие в общероссийском форуме.