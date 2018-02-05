В минувшую пятницу в здании правительства РТ состоялось расширенное совещание Приволжского управления Ростехнадзора.



В нем приняли участие руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алешин, Президент РТ Рустам Минниханов, руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров, а также представители регионов ПФО и муниципальных районов РТ.

- Обеспечение контроля и надзора в сфере промышленной, энергетической и экологической безопасности всегда будет оставаться приоритетным в Татарстане, - открыл совещание Рустам Минниханов. - Следует учитывать тот факт, что в нашем регионе концентрация опасных производств самая высокая среди субъектов ПФО.

Рефреном мероприятия стал новый взгляд на систему надзора в ПФО и в стране в целом. Так, Алексей Алешин в своем выступлении подчеркнул необходимость снижения количества проверок со стороны надзорных органов, вместо этого предлагая так называемую риск-ориентированную модель наблюдения за предприятиями. В качестве аргумента он приводил западный опыт, где за промышленную безопасность отвечают сами собственники предприятий. При этом, по мнению Алексея Алешина, возможные финансовые потери станут более весомой мотивацией для промышленников, нежели уголовная ответственность. В своем докладе Алексей Алешин подчеркнул, что аварийность на российских производствах снижается начиная с 2010 года.

Рустам Минниханов, также отметив необходимость снижения административных барьеров для бизнеса, сказал о необходимости при этом повышать ответственность за безопасность предприятия.

Борис Петров в свою очередь отметил негативную тенденцию: нередко предприятия пытаются скрыть факт аварий от надзорных органов.

- Порой информацию о них мы получаем не от самих предприятий, а от МЧС или даже из СМИ, - пояснил он.

По словам Бориса Петрова, в 2017 году в Татарстане было зафиксировано около 40 попыток сокрытия фактов аварий. Однако называть конкретных нарушителей он не стал. По его мнению, существует необходимость повышения материальной ответственности руководителей предприятий за подобные проступки.