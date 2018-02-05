А правильнее будет сказать, его туда «вывели». Итальянская команда «Реджио Эмилия» выиграла у себя на площадке «АСВЕЛ», лишив французов шансов на второе место в группе H.

И еще до игры с французским «Лиможем» казанцы заняли второе место в группе H, и продолжат борьбу на турнире. УНИКС сегодня в 20.00 проведет матч против «Лиможа» - подопечные Прифтиса могут теперь играть раскрепощено и показать свою лучшую игру.

А в четвертьфинале Кубка Европы УНИКС теперь сыграет с немецкой «Баварией»: 6 марта в Мюнхене, и 14 марта - в Казани.