На прошлой неделе жители Нижнекамска жаловались на снег серого цвета.
Результаты проб показали, что причиной такого снега стал разлетевшийся по городу нефтехимический продукт, сообщает НТР. Позже выяснилось, что снег потемнел из-за нефтяного кокса, который складирует на своей территории компания «Урал-логистик». Из-за ветра нефтехимический продукт разлетелся по городу. Результат анализа показал, что нефтехимический продукт малоопасен для здоровья. Компании «Урал-логистик» было направлено административное предписание об устранении нарушения.
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