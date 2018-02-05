Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в минувшую субботу принял участие в торжественной церемонии открытия мечети «Нур Ислам» в центре Архангельска.



Значимое для общественной жизни всего региона мероприятие прошло при участии духовного лидера мусульман России муфтия шейха Равиля Гайнутдина, губернатора Архангельской области Игоря Орлова, главы Архангельска Игоря Годзиша, председателя Региональной татарской национально-культурной автономии Архангельской области Рима Калимуллина, представителей Совета национальностей города Архангельска и Архангельской области, традиционных конфессий, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Деревянное здание мечети было построено в Архангельске в 1905 году - это была самая северная мечеть на территории России. Появление мусульманской общины в городе относится к середине XIX века. Исторически мусульманская община всегда была интегрирована в общественную и экономическую жизнь региона, играла важную роль в развитии области.

«Эти традиции сохраняются и сегодня, - подчеркнул в своем обращении к участникам торжественной церемонии духовный лидер мусульман России Равиль Гайнутдин. - Мусульманская община возрождается, занимается созидательным трудом и воспитанием детей. Восстановление мечети - это яркий пример продолжения политики межнационального согласия и доверия, который может служить образцом для подражания и для многих других регионов».

История восстановления мечети достаточно драматична. После революции 1917 года минарет и купол мечети были разобраны. С 1931 года и на протяжении 30 лет здание находилось в ведении госорганов, а затем там располагались подразделения регионального УФСИН.

Историческое здание мечети в районе улицы Карла Маркса было возвращено мусульманам 1 июня 2010 года. В 2012 году началось восстановление храма, которое было профинансировано объединением «Нур Ислам» при поддержке правительства Республики Татарстан. Однако 18 июля 2014 года в результате крупного пожара деревянное здание было практически полностью уничтожено.

Воссоздание исторического здания благословил муфтий шейх Равиль Гайнутдин, который посетил Архангельск в ноябре 2014 года. Эта инициатива была поддержана и губернатором Архангельской области Игорем Орловым.

Таким образом, восстановление мечети - это и яркий пример взаимодействия двух российских регионов. Восстановленная мечеть полностью соответствует историческому облику - это образец деревянного зодчества, характерного для Русского Севера.

«Мир и согласие - залог успешности развития любой территории, - подчеркнул в своем выступлении Президент Татарстана Рустам Минниханов. - Опыт нашей страны, в которой люди разных национальностей и вероисповеданий столетиями живут в мире и дружбе, может стать примером и для других стран».

«Сегодня восстановлена историческая справедливость, - подчеркнул губернатор Архангельской области Игорь Орлов. - Мусульманская община вновь получила свой духовный дом. Но это событие важно для всех, вне зависимости от национальности или вероисповедания. Ведь открытие мечети, храма свидетельствует о возрождении духовности».

Муфтий Равиль Гайнутдин выразил надежду, что возрожденная мечеть станет центром духовной и общественной жизни.