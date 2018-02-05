Мэр Казани Ильсур Метшин проинспектировал работу снегоуборочной техники на улицах города в рамках плана «Буран» в ночь с 5 на 6 февраля. Глава города оценил, как ведется работа служб на перекрестке улиц Качалова и Шаляпина, и поручил усилить информирование жителей, чтобы расчистке проезжей части не мешали припаркованные автомобили.



К вечеру 5 февраля снежный вал на этом участке был сформирован, рабочие готовились к вывозу снега. В уборке были задействованы погрузчики, «КАМАЗы», грейдеры и другие виды спецтехники, часть территории расчищалась вручную. «Здесь очищают перекрестки, зону видимости, потому что это наиболее опасная зона для транспорта», - рассказал заместитель руководителя исполкома - председатель комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Куляжев.

На перекрестке улиц Качалова и Шаляпина была установлена табличка-предупреждение с просьбой освободить проезжую часть на период с 22.00 до 6.00. Обычно жителей информируют о предстоящей уборке за несколько часов, однако, по словам Игоря Куляжева, не все казанцы откликаются на этот призыв. На эту же проблему пожаловались рабочие, назвав ее основной причиной несвоевременной и некачественной уборки снега.

Ильсур Метшин поручил усилить работу с населением. «Только сами, если не будет помощи населения, понимания жителей близлежащих домов, мы не справимся, - отметил градоначальник. - Большая просьба к казанцам: если услышите, что работает техника, выйдите и уберите машины, которые ей мешают».

Глава города также осмотрел придомовые территории, прилегающие к участку очищаемой дороги. Во дворе дома №25 по ул. Шаляпина заместитель руководителя исполкома - председатель комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин сообщил мэру, что 5 февраля мусоровозы долгое время не могли выехать со своей базы из-за снежных завалов. Градоначальник призвал коммунальные службы не расслабляться. «Мусора меньше не станет. Если до завтра мы не вывезем его, начнется не снежный, а мусорный коллапс. Это будет большая проблема, поэтому здесь надо серьезно поработать».

Всего в уборке улиц Казани 5 февраля, когда на город обрушился обильный снегопад, было задействовано 932 единицы спецтехники. По словам Игоря Куляжева, все необходимые меры для устранения последствий непогоды уже предприняты и сейчас нужно грамотно составить график работ. «Важно, несмотря на настоящую стихию, а за 140 лет такого количества снега в Казани не было, все-таки обеспечивать движение по основным магистралям. Самой большой проблемой остаются дворы, поселки. Необходимо в рамках операции «Буран» правильно распределить силы, вывезти максимальное количество снега. Мы ставим себе задачу 20 тысяч тонн», - заключил Ильсур Метшин.

В рабочем совещании также приняли участие руководитель аппарата исполкома Казани Евгений Варакин, глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Андрей Лобов и управляющий МУП «Трест «Горводзеленхоз» Роза Заббарова.

Напомним, сильный снегопад обрушился на Казань в ночь с 4 на 5 февраля - выпала месячная норма осадков. Был объявлен план «Буран». В школах Казани в связи с погодными условиями был введен режим свободного посещения. Городской общественный транспорт был задействован в полном объеме - на дороги вышло 100% подвижного состава.

Также ночную уборку улично-дорожной сети от снега проинспектировал руководитель исполкома Казани Денис Калинкин в сопровождении заместителя руководителя - председателя комитета внешнего благоустройства Игоря Куляжева, главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимура Алибаева и главы администрации Кировского и Московского районов Сергея Миронова.

Участники рабочего совещания посетили территорию у подземного перехода на улице Сибгата Хакима, квартальный проезд на улице Адоратского, участок магистрали у дома №28 по улице Восстания, участок Горьковского шоссе и снегоплавильный пункт на улице Несмелова, перерабатывающий по 1,5 тыс. тонн снега преимущественно из Кировского, а также Вахитовского районов.

Уборка снега производится круглосуточно в несколько этапов. Сначала дороги с помощью комбинированных дорожных машин обрабатывают противогололедным материалом, а через два-четыре часа получившуюся снежную крошку разметают плужно-щеточными механизмами. Затем с помощью грейдеров формируется снежный вал, снег грузят и вывозят на снегоплавильные станции либо перекидывают на согласованные участки.

Как рассказал Игорь Куляжев, в ночь на 6 февраля были задействованы все стационарные снегоплавильные пункты: на улицах Портовая, Несмелова, Воровского, Васильченко, Тульская и на проспекте Победы. Из-за аномальных осадков были использованы и временные площадки для складирования снега.

«Основную работу по вывозу снега мы делаем ночью, потому что машин на дорогах мало, они не перекрывают движение и можно выпускать тяжелую технику. В ночь с 5 на 6 февраля было задействовано 517 единиц спецтехники, из них 190 - привлеченная. В основном это самосвалы и тяжелые погрузчики», - рассказал Игорь Куляжев, добавив, что планируется вывезти за сутки порядка 20 тыс. тонн снега, в то время как в обычные дни вывозят по 12 - 15 тыс. тонн.

Как отметил Сергей Миронов, одна из главных проблем - уборка снега с поселковых дорог - решается куда быстрее, чем несколько лет назад, благодаря тому, что многие из них были заасфальтированы. Теперь здесь можно работать грейдером и погрузчиком, в то время как на дорогах из мягкого грунта это было бы бессмысленно.

Глава администрации Кировского и Московского районов отметил, что процесс уборки снега организован и во дворах, и на дорогах. Но необходимо время для приведения улиц в порядок. По словам Сергея Миронова, из-за большого количества выпавшего снега дворник, который прежде чистил территорию у пяти подъездов, за то же время справляется с работой только возле двух подъездов.