Интерактивная лекция «Открытие Антарктиды» состоялась в минувшее воскресенье, 4 февраля, в Музее естественной истории Татарстана.



Ее провел известный казанский журналист, фотограф и путешественник Антон Райхштат, послушать которого в кремль пришли около 70 человек, большинство - молодежь. Антон Райхштат рассказал о своем открытии Антарктиды - сложном, но интересном путешествии в составе экспедиции Русского географического общества в декабре 2014 года.

По его словам, это был третий этап проекта «Полюс холода». Основные же цели экспедиции - разработка методик погружения дайверов в опасных условиях и тестирование российского снаряжения для подводного плавания. Тогда российские путешественники-дайверы совершили самое глубокое погружение у берегов Антарктиды - на 97 метров. Была и духовная цель - доставить в Антарктиду символы трех основных религий: Казанскую икону Божией Матери, Коран и Тору. Реликвии доставили в Троицкий храм Антарктиды, который находится на российской полярной станции «Беллинсгаузен».

В перерыве лекции сотрудники музея провели для собравшихся квиз (проверку знаний). Все слушатели получили вопросы об Антарктиде с вариантами ответов: «да» или «нет». Например: кто открыл Антарктиду и участвовали ли в этом казанские ученые?

Правда ли, что белые медведи не едят пингвинов? Есть ли такая профессия, как переворачиватель пингвинов? И другие интересные вопросы. К удивлению и сожалению участников теста, большинство из них не смогли ответить правильно. Исключением стала девушка, представившаяся Марией, которую и объявили победителем.

Затем казанский путешественник продемонстрировал на большом экране фотографии из экспедиции: коллективные снимки путешественников, фото пингвинов и тюленей, пейзажи Антарктики, фото парусной яхты и другие. А слушатели забросали его вопросами. Как добирались до Антарктиды и сколько человек было в команде? Кого встретили на полюсе холода? Как вступить в Русское географическое общество? А в конце наградили автора аплодисментами.