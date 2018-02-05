В пятницу на главном казанском стадионе прошли учения по проверке надежности системы энергоснабжения. В готовности «Казань-арены» к чемпионату мира убедился корреспондент «КВ».

27 июня этого года. Матч группового этапа ЧМ-2018 Южная Корея - Германия. В 17.25 происходят аварии сразу на трех объектах энергоснабжения города - отключение парогазовой установки на казанской ТЭЦ-2, разрушение трансформатора на подстанции 220 кВ «Магистральная» и авария на подстанции 500 кВ «Киндери». Проще говоря, «Казань-арена» полностью отключена от внешней энергосистемы. Именно такой сценарий был составлен для отработки действий в этой ситуации на совещании представителей территориальных управлений Ростехнадзора.

Совещание началось с экскурсии по стадиону. Делегацию гостей возглавил руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алешин. Участники совещания отметили удобную планировку «Казань-арены», заглянули в раздевалку гостевой команды, осмотрели президентскую VIP-ложу стадиона.

А после экспресс-тура делегация приступила к работе.

- Многие технические решения, которые использовались на этом стадионе, применяются и на других аналогичных объектах. Надежность всех систем на действующих объектах очень важна. Поэтому предлагаю начать совещание с тренировки, - отметил во вступительном слове Алексей Алешин.

Действия, за которыми журналисты следят в реальном времени, транслируются на большом экране. Десяток камер показывают, что происходит сразу на нескольких объектах Казани. Итак, идет 25-я минута футбольного матча. Жаркий душный вечер. Вдруг город накрывает циклон с ливнем и грозой. В результате выходит из строя одна из кабельных линий, а молния ударяет в трансформатор на подстанции «Магистральная», и там начинается пожар. После череды этих событий стадион оказывается отключен от внешней энергосистемы. В реальной жизни это привело бы к отключению света прямо во время матча. Но срабатывает противоаварийная автоматика, и «Казань-арена» переходит на автономное питание. Для этого у чаши стадиона установлены дизельные электрогенераторы.

Спустя три минуты с момента начала тренировки на подстанцию «Магистральная» прибывают сотрудники МЧС, где локализуют и ликвидируют пожар. Параллельно энергетики дают указание - запитать стадион по резервному каналу от подстанции «Крыловка». В общей сложности на подключение стадиона «Казань-арена» по резервной сети уходит менее 5 минут. Причем все это время матч не останавливался ни на секунду, свет не выключался, и зрители даже не догадывались о нештатной ситуации.

Тренировка наглядно показала: благодаря слаженной работе энергетиков, сотрудников МЧС и стадиона даже при самом критическом развитии событий отключение электричества «Казань-арене» не грозит.

- Технические решения и действия персонала на высоком уровне. Я уверен, что таких аварий во время чемпионата мира у нас не произойдет. Но если даже допустить их вероятность, можно уверенно говорить, что участники и зрители матча ничего не почувствуют, - подвел итоги тренировки Алексей Алешин.