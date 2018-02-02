Оргкомитетом принято решение считать миллионными участниками всех членов фестиваля этого года. Об этом вчера сообщил генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов на брифинге в Кабинете министров РТ.

«Почти за 20 лет работы фестиваля в нем приняло участие около миллиона человек в возрасте от пяти лет до 21 года. Республиканское движение признано лучшим на съезде Уполномоченного по правам ребенка в 2015 году. Опыт республики по защите детского таланта было рекомендовано распространить по всей стране», - сказал Туманов.

Открытый телевизионный молодежный фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» - крупнейший творческий и общественный проект, созданный под патронажем первого Президента РТ Минтимера Шаймиева и поддерживаемый нынешним Президентом Рустамом Миннихановым. Он проводится под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Благодаря круглогодичному фестивальному движению одаренные дети республики могут выступать перед широкой публикой, расти и совершенствоваться в творческом плане.

Ежегодно в конкурсе участвует более 60 тысяч талантливых ребят из разных уголков Татарстана.

Фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» - лауреат премии Правительства России в области культуры, обладатель национальной премии общественного признания «Семья России», лауреат Республиканской премии им. Мусы Джалиля. Его главным организатором выступает Министерство по делам молодежи и спорту РТ.

Отборочные зональные этапы XVIII республиканского открытого телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» стартуют 25 февраля в городах и районах Татарстана. 
Зональные этапы будут проходить до 30 марта в 10 городах Татарстана. Их победителей пригласят в Казань на суперфинал, который проводится с 8 по 12 апреля. В прошлом году в нем приняли участие 5100 талантливых ребят со всей республики.

Имена победителей фестиваля будут объявлены на гала-концертах, которые состоятся 13 и 20 апреля в Казани.

Фестиваль начал подготовку к новому сезону осенью прошлого года. С ноября по настоящее время в районах республики и центральном штабе фестиваля в Казани проходят бесплатные мастер-классы и тренинги для всех желающих, сообщает ИА «Татар-информ».