Восемнадцатый по счету фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» пройдет под лозунгом «Миллионный участник в Татарстане». Именно столько человек попробовали свои силы за годы фестивального движения.

Оргкомитетом принято решение считать миллионными участниками всех членов фестиваля этого года. Об этом вчера сообщил генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов на брифинге в Кабинете министров РТ.

«Почти за 20 лет работы фестиваля в нем приняло участие около миллиона человек в возрасте от пяти лет до 21 года. Республиканское движение признано лучшим на съезде Уполномоченного по правам ребенка в 2015 году. Опыт республики по защите детского таланта было рекомендовано распространить по всей стране», - сказал Туманов.

Открытый телевизионный молодежный фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» - крупнейший творческий и общественный проект, созданный под патронажем первого Президента РТ Минтимера Шаймиева и поддерживаемый нынешним Президентом Рустамом Миннихановым. Он проводится под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Благодаря круглогодичному фестивальному движению одаренные дети республики могут выступать перед широкой публикой, расти и совершенствоваться в творческом плане.

Ежегодно в конкурсе участвует более 60 тысяч талантливых ребят из разных уголков Татарстана.

Фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» - лауреат премии Правительства России в области культуры, обладатель национальной премии общественного признания «Семья России», лауреат Республиканской премии им. Мусы Джалиля. Его главным организатором выступает Министерство по делам молодежи и спорту РТ.

Отборочные зональные этапы XVIII республиканского открытого телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» стартуют 25 февраля в городах и районах Татарстана.

Зональные этапы будут проходить до 30 марта в 10 городах Татарстана. Их победителей пригласят в Казань на суперфинал, который проводится с 8 по 12 апреля. В прошлом году в нем приняли участие 5100 талантливых ребят со всей республики.

Имена победителей фестиваля будут объявлены на гала-концертах, которые состоятся 13 и 20 апреля в Казани.

Фестиваль начал подготовку к новому сезону осенью прошлого года. С ноября по настоящее время в районах республики и центральном штабе фестиваля в Казани проходят бесплатные мастер-классы и тренинги для всех желающих, сообщает ИА «Татар-информ».