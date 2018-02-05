Станислав Черчесов увеличил список футболистов для сборной России к ЧМ-2018 – в силу объективных обстоятельств. Мало ли, кого антидопинговая служба захочет «отцепить» от ЧМ.

Итого в сборную России Черчесов «пригласил» аж 55 человек. Черчесов распределил игроков по клубной принадлежности.

Так, московский «Спартак» представят Александр Самедов, Александр Селихов, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров.

ЦСКА представят Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий.

Питерский «Зенит» может делегировать Андрея Лунева, Далера Кузяева, Александра Ерохина, Игоря Смольникова, Юрия Жиркова, Александра Кокорина, Дмитрия Полоза и Антона Заболотного.

«Краснодар» может делегировать в сборную Андрея Синицына, Олега Шатова, Федора Смолова, Юрия Газинского, Романа Шишкина,Станислава Крицюка.

Нашлось место в списке Черчесова и для игроков «Рубина»: приглашены могут быть Магомед Оздоев, Руслан Камболов, Владимир Гранат, Максим Канунников, Эльмир Набиуллин, Федор Кудряшов и Сослан Джанаев.

Также в списке пять игроков «Локомотива»: Гилерме, Владислав Игнатьев, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов.

Три футболиста вызваны из «Ахмата»: Магомед Митришев, Антон Швец и Андрей Семенов.

Двое из «Ростова»: Павел Могилевец и Александр Бухаров.

Из «Урала» включен Никита Чернов, из «Арсенала» - Артем Дзюба, из «Вильярреала» - Денис Черышев, из «Фенербахче» - Роман Нойштедтер, из «Брюгге» - Владимир Габулов.