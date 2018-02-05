Как сообщил генеральный директор БК «Химки» Павел Астахов, защитник подмосковного клуба Алексей Швед не сможет присоединиться к сборной команде России в февральских квалификационных матчах к ЧМ.
Причем речь идет не о травме игрока, а он его чрезмерной загруженности в матчах Единой лиги ВТБ и в Евролиге. После консультаций с клубом Алексей Швед и принял решение пожертвовать матчами сборной. Вместо Шведа «Химки» готовы предложить своего игрока Зубова, который толком и не выходит на площадку – замена явно оскорбительная для национальной команды России.
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