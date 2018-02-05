В отделениях медучреждений врачи подготовили койки на случай массового поступления пострадавших.

Из-за непогоды в Татарстане медицинские организации республики и служба медицины катастроф работают в режиме повышенной готовности. Особый режим в Татарстане сегодня, 6 февраля, еще действует, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Медики подготовили койки в отделениях больниц на случай массового поступления пострадавших.

Специалисты проверили работоспособность резервных источников питания.

«По данным министерства, вызовов для оказания помощи пострадавшим от ухудшения погодных условий в республике не зарегистрировано. Сообщений об увеличении травматизма и обморожений среди населения не отмечено», – говорится в сообщении ведомства.

Врачи обращают внимание на то, что бригадам скорой медицинской помощи сегодня сложно работать из-за плохих погодных условий. Спецтранспорт не может проехать во дворы и поселки, в том числе и в Казани.

По данным Минздрава РТ, от переохлаждения и обморожения в Татарстане с 1 ноября 2017 года пострадали 32 человека, детей в числе них нет. Семеро из них погибли, 20 госпитализированы, пятерым оказана амбулаторная медицинская помощь.