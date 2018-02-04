Футболисты казанского «Рубина» провели свой третий матч на турецком сборе в Белеке. На этот раз соперником наших ребят стала команда ДТВК 1910 из Венгрии.

С первых же минут игра пошла жесткая - игроки смело шли в стыки, и в результате тут и там пошли остановки - судьи давали играть, и синяков и шишек соперники получили немало. Курбан Бердыев по традиции в начале выставил состав, который принято считать первым:Джанаев, Набиуллин, Камболов, Навас, Гранат, Кудряшов, Ахметов, Оздоев, Жемалетдинов, Канунников, Азмун.

На 6-й минуте Канунников заработал штрафной, но Камболов в створ ворот не попал.Замечены были на трибунах Валерий Карпин и Сергей Фурсенко. На 27-й минуте Жемалетдинов вывел Азмуна один на один с вратарем, но Сердар пропал во вратаря. В конце первого тайма Сорокин заменил Камболова, но в целом игра шла в медленном темпе, почти без опасных моментов.

В перерыве на поле вышли Рыжиков вместо Джанаева, и Кузьмин вместо Наваса. Гилязутдинов же вышел вместо получившего травму Оздоева.



И вот казанцы наконец-то забили. На 61-й минуте Гилязутдинов прострелил вдоль ворот, а Канунников в касание завершил атаку - 1:0 в пользу «Рубина». И на 69-й минуте Сикоев, находящийся в «Рубине» на просмотре, блестяще сыграл на добивании - 2:0.Правда, судя по титрам, гол на счету Гилязутдинова.

Но, как бы то ни было, при всем сумбуре последних минут, «Рубин» не пропустил и победный счет удержал - 2:0. Победа над шестой командой венгерского чемпионата. И уже вечером «Рубин» должен был улететь домой.