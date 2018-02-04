Чудный в этом сезоне складывается в российском баскетбольном турнире.

Две российских команды, выступающих в главном европейском турнире – Евролиге, в России занимают далеко не первые места. Нынешний лидер этой Евролиги – ЦСКА – идет на третьем месте, а «Химки» - на пятом. И нет в этом никакой интриги, как можно было бы подумать.

Просто к решающим матчам ЦСКА рассчитывает вернуть себе лидерство в России, на это же рассчитывают и «Химки». Просто играть на два фронта российским клубам – всем без исключения – ныне тяжеловато.

Отсюда и подобный разброс в занимаемых позициях. Стабильностью сегодняшний российский баскетбол похвастаться не может – это видно и по игре сборной России. А в наших клубах, как это ни прискорбно, «погоду» сейчас делают легионеры.

В очном матче ЦСКА на своем паркете переиграл «Химки» крупно – 91:70 – подмосковной команде явно не хватало длины «скамейки», и очевидно, что клуб «Химки» сейчас в кризисе. И может вообще остаться без медалей в этом сезоне, получив в плей-офф в соперники все тот же ЦСКА.

Лидирует же пока в чемпионате Единой Лиги ВТБ пока (и это главная неожиданность) казанский УНИКС, но нашему клубу еще играть со всеми лидерами – с кубанским «Локо» - дома, а с ЦСКА и «Химками» - на выезде.