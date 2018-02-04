На дорогах Татарстана ночью работало 657 снегоуборочных машин.

На дорогах Татарстана ночью работало 657 единиц снегоуборочной техники, в том числе на региональных – 484. Об этом сообщает Миндортранс РТ.

«На данный момент на объектах авиации, водного, железнодорожного транспорта, на мостах через реки Волга, Кама, Вятка, Свияга, обстановка нормальная. Все трассы для движения транспорта открыты», – говорится в сообщении министерства.

За прошедшие сутки для борьбы с гололедом на дороги республики было рассыпано 1,8 тыс. тонн песко-соляной смеси. В Татарстане полностью заготовлены противогололедные материалы, в том числе 387 тыс. тонн песко-соляной смеси.

В распоряжении дорожных организаций имеется 1 тыс. 70 единиц специализированной техники. Она подключена к системе ГЛОНАСС и подготовлена к работе в зимних условиях.

В Татарстане за прошедшие сутки выпала почти месячная норма снега. Комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела в Казани план «Буран».