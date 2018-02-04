Баскетболист казанского УНИКСа, уроженец нашего города Владислав Трушкин, провел прекрасный матч в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, оправдал доверие тренеров, набрав в матче 11 очков, при этом добившись 100-процентного показателя в бросках из-за дуги – 3 пропадания из трех попыток. К этому форвард добавил четыре результативные передачи и три перехвата.

Сам Трушкин скромно оценил свою игру, подчеркнув, что сейчас все мысли в команде о ближайшей игре в Кубке Европы против «Лиможа».

