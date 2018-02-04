125 спортсменов из 13 регионов страны соревновались в Челябинске на Кубке России по прыжкам в воду.

И шесть медалей завоевали на этом турнире представители Татарстана. Никита Шлейхер завоевал третье место в прыжках с вышки и второе – в прыжках с трехметрового трамплина. А в паре с еще одним татарстанским спортсменом – Александром Белевцевым – Шлейхер завоевал еще две серебряные медали – в синхронных прыжках с трехметрового трамплина и с вышки.

А в паре с татарстанкой Юлией Тимошининой Никита Шлейхер завоевал «золото» в прыжках с вышки в миксте, и «бронзу» (вместе с Надеждой Бажиной) в прыжках с трехметрового трамплина в миксте.