В Казани в конце минувшей недели стартовал городской этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов на призы клуба «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова, сообщает официальный портал мэрии города.



На хоккейной коробке школы №150 Приволжского района скрестили клюшки хозяева льда и спортсмены школы №62 Авиастроительного района. Первое символическое вбрасывание в компании капитанов команд и хоккеистов «Ак Барса» произвел мэр Казани Ильсур Метшин. Перед поединком градоначальник также поздравил игроков с началом долгожданного турнира.

«Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает наш дворовый хоккей. Именно на таких площадках зарождаются будущие хоккейные звезды. Спасибо нашему Президенту Рустаму Минниханову, который делает многое, чтобы в республике развивались все виды спорта. Спасибо президенту ХК «Ак Барс» Наилю Маганову за поддержку. И спасибо тренерам, которые выводят ребят на лед и тренируют их, - сказал Ильсур Метшин и обратился к игрокам: - В финал вышли 24 команды в трех возрастах. Вам предстоит напряженная борьба, которая выявит чемпионов, но проигравших не будет. Пусть победит сильнейший, с праздником!»

Несколько напутственных слов хоккеистам сказал и вице-президент Федерации хоккея Казани Андрей Рябов, который вместе с мэром и другими почетными гостями также пришел понаблюдать за ледовыми баталиями. «Мне как вице-президенту федерации вдвойне отрадно, что мы возрождаем дворовый хоккей и то, что он становится все более и более популярным. В добрый путь!» - сказал он и пожелал ребятам обойтись без травм.

По традиции поддержать юных хоккеистов пришли и их старшие товарищи из ХК «Ак Барс». В этом году к ребятам пожаловали защитники, воспитанники казанского хоккея Роман Абросимов и Дамир Мусин. «Поздравляем вас с началом финала! Желаем хорошей игры и ждем вас в основной команде», - напутствовал Р.Абросимов.

После приветственных слов почетных гостей Ильсур Метшин в компании «барсов» и капитанов команд школ №150 Данила Габитова и №62 Муссы Хисамиева произвел символическое вбрасывание. Вместе с этим в небо запустили салют, приуроченный к началу турнира. После чего на площадке скрестили клюшки игроки школ №150 и 62.

Всероссийские соревнования юных хоккеистов на призы клуба «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова - ежегодный хоккейный турнир. В этом году в районных соревнованиях приняла участие 1760 игроков в составе 88 команд. Городской этап турнира продлится до 17 февраля. Команды, занявшие первые места в своих возрастных группах, получат возможность представлять Казань на республиканском этапе «Золотой шайбы».

