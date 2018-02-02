Рынок криптовалют привлекает многих. Специалисты выяснили, насколько жители нашей страны информированы о самой популярной в мире криптовалюте - биткоине.



Согласно результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более половины наших сограждан (56%) знают о биткоинах, но в подробностях - только 13%. Еще 14% слышали только сам термин. Заметно выше уровень информированности среди молодежи в возрасте 18 - 24 лет (75%), жителей Москвы и Санкт-Петербурга (74%), мужчин (71%), активных интернет-пользователей (66%).

При этом фактические знания об этой криптовалюте довольно слабые. Так, среди тех, кто знает или слышал о биткоинах, только треть респондентов (34%) уверены, что их может приобрести любой желающий, а 16%, к примеру, считают, что они запрещены в России. Чуть более четверти (29%) уверены, что популярную криптовалюту можно не только покупать, но и производить. Несколько лучше респонденты осведомлены о возможности приобретения за биткоины товаров и услуг (40% знают, что это возможно) и незаконности их обналичивания в нашей стране (44%).

В целом можно сказать, что биткоины пока не завоевали популярности среди наших сограждан. Две трети россиян, слышавших о них (67%), считают вложение денег в биткоины невыгодной инвестицией, только 9% предполагают, что могли бы приобрести их в будущем. Основная причина нежелания покупать биткоины, по словам самих участников опроса, - слабая осведомленность.

Данные исследования прокомментировал ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб: «У профессиональных инвесторов есть такое правило: «Если курс какого-то актива стали обсуждать в телепрограммах для домохозяек, значит, он скоро рухнет». Биткоины стремительно приближаются к этому статусу. Пользуясь возможностью, я бы предостерег наших сограждан от игр в криптовалюту. Главная проблема - она не имеет так называемого конечного спроса. Даже самыми бумажными деньгами вы можете как минимум уплатить налоги тому правительству, которое их выпустило. И оно будет обязано принять свою валюту. Никто не обязан принимать к оплате так называемую криптовалюту. Именно поэтому это и не валюта. Со всеми вытекающими».

В инициативном всероссийском опросе «ВЦИОМ-Спутник» приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.