Провести выходной день в одном из обновленных парков Казани - такое задание получили от редакции «КВ» слушатели школы стажера и отправились на зимний отдых. Сегодня рассказываем о парке при ДК им. Саид-Галеева, что в поселке Дербышки.

У входа в парк посетителей встречают скульптуры советских времен - горнист, атлет, пионерка, мальчик и девочка на велосипеде, девушка с букетом и, конечно, символ того периода - девушка с веслом. Каждая из них - словно привет из прошлого. О трудных годах войны здесь напоминают мемориальные плиты с надписями: «Подвиг героев бессмертен. 1941 - 1945» и «Жителям блокадного Ленинграда посвящается…» К парку примыкает стадион «Ракета».

Здесь можно не только насладиться прекрасным зимним пейзажем, но и понаблюдать, как любители активного отдыха катаются на лыжах, а хозяева собак выгуливают своих питомцев. В этом парке есть специальная площадка для животных. Маленькие дети могут поиграть в снежки на детской площадке, прокатиться с горки, а в небольшой беседке приятно отдохнуть. Прогуливаясь между заснеженными деревьями, я с удивлением услышала стук дятла над головой. А рядом дети катались на лыжах. На вопрос о том, как часто они здесь гуляют и во что любят играть, ребята наперебой стали рассказывать.

Марина 9 лет: Мы с подружками часто катаемся в парке на лыжах. Здесь красиво и можно интересно отдохнуть. С родителями тоже сюда приходим. А еще мы часто катаемся на катке стадиона.

Алена, 10 лет: Каждые выходные я прихожу сюда с мамой, папой и сестренкой. На детской площадке мы играем, лепим снеговиков и катаемся с горки. Ваня, 10 лет: Любим в парке с друзьями в войнушку играть, в снегу поваляться, снежками покидаться, в хоккей поиграть. Зимой здесь просто здорово!