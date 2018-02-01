Чего только не обещает нам реклама при ежедневном потреблении чудо-баночки йогурта: стройную фигуру, отличное пищеварение, нормальный обмен веществ, замечательное настроение и многое другое. При каждом удобном случае нам напоминают о некой особенной и уникальной пользе лактобактерий. Так ли это на самом деле?



Трудно не обратить внимания на красочные упаковки питьевого йогурта с яркими картинками. Кусочки настоящих фруктов, злаки, пробиотики, только натуральные ингредиенты, меньше сахара - ну как не купиться на такое предложение! Выпил баночку и жди, когда все нормализуется. И ведь многие каждый день используют питьевой йогурт вместо перекуса или даже обеда, считая, что это полезно. Так долгое время делала и я. Пока не решила проверить состав продукта.

Пришлось долго всматриваться в текст, набранный малюсенькими буквами, а на некоторых упаковках его еще выделяют таким курсивом, что даже здоровому глазу с трудом удается разобрать написанное. Для начала проверим количество сахара. Суточная норма его потребления, по данным Всемирной организации здравоохранения, должна составлять 25 - 30 граммов. Это примерно шесть чайных ложек. Как же я удивилась, когда обнаружила, что в 100 граммах питьевого йогурта в среднем от 6 до 8 граммов сахарозы. Одна баночка йогурта - это примерно 300 граммов. То есть, выпивая такой продукт, каждый день я получала от 18 до 24 граммов сахара. Это почти вся дневная норма! Речь идет о достаточно известных и распространенных марках. А ведь йогурт за сладкий продукт и не считала, позволяла себе вдобавок к нему конфеты, зефир и прочие вкусности.

Продолжаю изучать состав. Действительно ли продукт такой уж натуральный, не содержит добавок, консервантов? Встречается йогурт с достаточно безобидным составом: нормализованное молоко, фруктовый наполнитель, сахар, закваска, лактобактерии, а главное, натуральный загуститель из лимонного сока и цитрусового пектина. В составе других питьевых йогуртов я обнаружила вещества, в пользе которых засомневалась. Во многих, к примеру, присутствовал стабилизатор Е1442. В интернете о нем написано, что это модифицированный крахмал, который при производстве используется в качестве загустителя. В организме он перерабатывается, как и обычный крахмал. Однако при его чрезмерном потреблении происходит замедление переработки пищи. Как результат - возможное вздутие, тошнота. Получается, если даже производитель рекламирует свой товар как исключительно натуральный, это не значит, что он обязательно будет полезным. А потребителя будут заманивать красивыми фразами, яркими упаковками.

Итог

Можно найти йогурт без консервантов и искусственных добавок, хотя такого немного. Стоит просто почитать состав, а не надеяться на рекламные обещания. А вот обнаружить йогурт с низким содержанием сахара затруднительно, у меня не получилось. Даже в продукте стоимостью почти 60 рублей на 100 граммов приходилось 8 граммов сахарозы. Для себя я решила полностью отказаться от питьевого йогурта, не пичкать организм ненужным сахаром и перейти на айран, катык или кефир.