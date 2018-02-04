На днях в городе Тетюши после капитального ремонта открыли родильное отделение Центральной районной больницы. Столичные журналисты в ходе пресс-тура, организованного АО «Татмедиа», оценили новые условия, созданные для местных рожениц.



В открытии родильного отделения ГАУЗ «Тетюшская ЦРБ» принял участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Поздравить коллег и жителей города со значимым событием приехал и министр здравоохранения РТ Адель Вафин.

К капитальному ремонту строители приступили три с половиной месяца назад. Трехэтажное здание, по сути еще не старое, построено всего-то в 2000 году. Но 17 лет эксплуатации все-таки сказались на его состоянии. К тому же появились новые требования СанПиН, более строгие, чем в былые годы.

За три месяца в здании полностью заменили кровлю, отремонтировали фасад, построили входную группу. К слову, на входе даже в сильный мороз, какой был в день открытия, тепло, как и во всем роддоме. В здании заменены полностью системы отопления и водоснабжения. Всюду новые радиаторы, двери, окна. Процедурные, операционные, палаты - все светлые, уютные, с новой комфортной мебелью. Можно сказать, родильное отделение создано заново, разве что стены остались прежними.

Полностью сменили оборудование. Сейчас в родильном отделении есть инкубатор, аппарат искусственной вентиляции легких, реанимационный монитор и прочее необходимое оснащение и мебель. Все предусмотрено для комфорта рожениц и безопасности новорожденных. Для мам оборудованы две уютные столовые. На капитальный ремонт и оснащение было потрачено свыше 22 млн рублей.

На торжественном открытии Фарид Мухаметшин, шутливо пожурив главу Тетюшского района за низкие демографические показатели, пожелал врачам родильного отделения успешной работы.

- Желаю, чтобы врачебный персонал, медицинские сестры, которые будут работать в родильном доме, помогли многим молодым семьям стать родителями, - напутствовал Фарид Хайруллович. - Руководству района необходимо работать над тем, чтобы молодежь оставалась в городе, не разъезжалась. Сейчас все условия для молодых семей государством создаются.

Родильное отделение официально принимает рожениц и гинекологических больных с 5 февраля. Но крика новорожденного младенца пока в новой операционной не ожидается. В Тетюшах из 63 женщин, состоящих на учете по беременности, ни одной еще не подошел срок рожать. Так что, кто в обновленном роддоме первым появится на свет - мальчик или девочка, остается приятной интригой.