Бизнес предлагает множество способов отказа от сигарет: от жвачки до гомеопатических препаратов и ингаляторов. Производители всего этого добра отмечают, что курильщики смогут бросить курить без негативных ощущений для себя и совершенно незаметно для окружающих.



Насколько эффективны подобные средства в борьбе с пагубной привычкой? Как бросить курить? Можно ли навсегда излечиться от никотиновой зависимости? Об этом «КВ» беседуют с заместителем главврача Республиканского наркологического диспансера по детской наркологии Степаном Криницким.

- Степан Матвеевич, могут ли леденцы, пластырь, жвачка и другие разрекламированные средства помочь бросить курить?

- Могут, но только при наличии желания курильщика. Если жена купила мужу антиникотиновый пластырь, а он не хочет бросать курить, то эффекта никакого не будет. Не надо ждать чуда от жвачки и леденцов. Это не панацея. Никотиновая зависимость держится на крепкой психофизиологической основе. Курильщик в среднем предпринимает до семи попыток избавиться от курения, пока не добьется цели или же не вернется к мысли, что бросать бесполезно.

- Как действует никотиновый пластырь?

- После резкого отказа у курильщика развиваются неприятные симптомы - бессонница, тревога, проблемы с желудочно-кишечным трактом, кашель с мокротой, даже снижение частоты сердечных сокращений. А подобный пластырь облегчает выраженность симптомов отказа. Организм из пластыря получает небольшие дозы никотина. Таким образом можно постепенно уменьшать количество выкуриваемых сигарет. Впоследствии действительно будет проще полностью отказаться от табака, причем без негативных ощущений. Хочу подчеркнуть, что над психологическим аспектом курильщик должен поработать сам. Можно вообще не тратить деньги, а самому постараться, потерпеть и побороть.

- Самый банальный и одновременно сложный вопрос: как бросить курить?

- Ответ такой же простой и тяжелый: принять решение отказаться от курения и радоваться этому решению. Ничто не поможет, если у курильщика не будет желания, мотивации. Это самое главное. Можно годами ходить к психотерапевту, делать иглоукалывание, ставить блокаторы никотиновых рецепторов, а можно просто решить и бросить. Важен психологический момент. Курильщик боится, что без сигарет, этой мнимой опоры, ни еда, ни работа, ни встречи с друзьями удовольствия не принесут. Хотя это ошибочное мнение. Курение - входные ворота для других зависимостей.

- Вы говорите, что главное - мотивация. А кому тяжелее отказаться от табака - женщине или мужчине?

- Физиологически отказ от сигарет будет одинаково протекать как у мужчины, так и у женщины. А вот психологически гораздо труднее представительницам слабого пола: женщины больше подвержены стрессу, эмоциям, беспокойству. Особенно если речь идет о большом стаже курения. Что касается мотивации, то, к сожалению, чаще всего курильщик отказывается от табака в кабинете врача, узнав о серьезной болезни. И то даже страшный диагноз не всегда останавливает любителя сигарет.

- Говорят, бывших наркоманов не бывает. А можно ли навсегда избавиться от курения?

- Считается, если человек не курил на протяжении шести месяцев, то он отказался от сигарет. Как и в случае с любой другой болезнью, могут быть рецидивы. А повторно отказаться от сигарет сложнее. Что касается полного излечения, то курение - это такая же зависимость, и она, к сожалению, сохраняется на всю жизнь. Нельзя ее вылечить, как можно, например, авитаминоз или грипп. Даже одна затяжка может вернуть вас в никотиновое прошлое. Одна сигарета приходит на смену другой для снятия абстинентного синдрома. Некурящий человек всегда пребывает в нормальном состоянии. А курильщику для достижения такого результата нужна порция никотина. Это порочный круг, но из него можно выбраться.

- Много говорится о полном отказе от сигарет к концу 21-го века, постепенно вводятся ограничения. Но что можно сделать сейчас, чтобы оградить от курения хотя бы молодежь?

- Надо повысить цены. Если пачка сигарет будет стоить, допустим, 400 рублей, то большинство студентов бросят курить, а школьники даже начинать не будут. Работоспособное население же само решит, стоит ли тратить такие суммы на пагубную привычку. А утверждение, что пожилым людям вредно бросать курить, всего лишь миф.